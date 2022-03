Estados Unidos perde para Costa Rica (2-0) mas se garante na Copa do Mundo-2022

A seleção dos Estados Unidos se classificou para a Copa do Mundo do Catar-2022 nesta quarta-feira, em San José, apesar de ter perdido por 2 a 0 para a Costa Rica, que disputará a repescagem contra a Nova Zelândia, em partida da décima quarta e última rodada das eliminatórias da Concacaf.

Os gols da partida, disputada no Estádio Nacional, em San José, foram marcados por Juan Pablo Vargas (51) e Anthony Contreras (60).

Após a derrota, os americanos caíram para o terceiro lugar na classificação do octogonal, a última que dá uma vaga direta no Mundial, ao somar 25 pontos, os mesmos da Costa Rica, mas com melhor saldo de gols (+11 contra +5).

As outras duas seleções da Concacaf que se garantiram no Catar são Canadá e México.

