Espanha e Portugal apresentam à UE plano para baixar preço da energia

Espanha e Portugal enviaram para Bruxelas sua proposta conjunta para baixar o preço da energia na Península Ibérica, no âmbito do "tratamento especial" concedido a ambos por seus sócios europeus - anunciou a ministra espanhola para a Transição Ecológica, Teresa Ribera, nesta quinta-feira (31).

"Temos uma proposta conjunta" e "estamos trabalhando com a Comissão Europeia" para validá-la, disse a ministra à imprensa.

A proposta conjunta prevê limitar a "30 euros" (US$ 33) por equivalente de megawatt-hora o preço do gás usado para geração de eletricidade, acrescentou.

Este teto, que permitirá reduzir significativamente o preço da eletricidade no mercado atacadista de ambos os países, "é um dos elementos técnicos da proposta que temos de discutir com a Comissão Europeia", completou a ministra Teresa.

Na passada sexta-feira (25), a União Europeia autorizou Espanha e Portugal a terem um "tratamento especial". Com isso, poderão implementar políticas imediatas para reduzir o preço da energia elétrica, particularmente elevado nestes países.

Nos últimos meses, o custo da energia aumentou de forma significativa nestes dois países, atrelado às regras do mercado elétrico europeu. Em função disso, os produtores são obrigados a vender sua energia pelo preço da tecnologia mais cara - no momento, as das centrais elétricas a gás.

Há meses, Madri e Lisboa questionam este sistema, considerado inadequado para a realidade energética da Península Ibérica.

