Déficit público da Espanha cai para 6,9% do PIB em 2021

O déficit público da Espanhol registrou forte queda no ano passado, até alcançar 6,9% do Produto Interno Bruto (PIB), graças a receitas fiscais mais elevadas do que o previsto, em um contexto de reaquecimento da economia - anunciou o Ministério da Fazenda nesta quinta-feira (31).

Esse número mostra uma importante melhora em relação ao déficit de 2020 (10,3%), muito afetado pelo impacto da pandemia da covid-19, indica o Ministério, em seu comunicado.

O novo valor também é inferior à previsão do Governo, que projetava um déficit de 8,4% do PIB.

"A Espanha fechou 2021 com uma das maiores reduções de déficit em sua história", destacou a ministra da Economia, María Jesús Montero, em coletiva de imprensa, na qual celebrou o "saneamento" das contas espanholas.

A cifra de 6,9% inclui as contas da Sociedade de Gestão de Ativos procedentes da Reestruturação Bancária (Sareb), criada em 2012, com o objetivo de recuperar e revender os ativos imobiliários "tóxicos" dos bancos. Excluindo-se esta empresa, o déficit se situa em 6,76% do PIB.

Segundo o Ministério, a melhora das contas públicas se explica, em grande medida, pela alta das receitas públicas (+13,2% em um ano) impulsionada "pela reativação da atividade econômica e do bom comportamento do mercado de trabalho", após a desaceleração de 2020.

O contexto favorável também permitiu à Espanha reduzir sua dívida pública para 118,4% do PIB, segundo o Banco da Espanha. Esse número é 0,3 ponto menor do que a primeira estimativa publicada em fevereiro (118,7%), e 1,1 menor que a meta fixada pelo governo (119,5%).

Uma das mais elevadas da Europa, a dívida pública espanhola disparou 10% em 2020, devido às medidas restritivas adotadas para fazer frente à crise sanitária mundial. Em seu projeto de orçamento para 2022, Madri se comprometeu em reduzir a dívida para 115,1% do PIB, assim como reduzir o déficit público a 5%.

