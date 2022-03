Conselho de Segurança da ONU vota nova força de paz para Somália

O Conselho de Segurança da ONU aprovou por unanimidade nesta quinta-feira (31) a criação de uma nova força de manutenção da paz da União Africana na Somália, que irá suceder a atual Amisom terá uma redução gradual de seus 20 mil militares, policiais e civis até o final de 2024.

"Depois de muitos meses de trocas construtivas, o Conselho de Segurança da ONU adotou uma resolução que (...) reconfigura a Amisom. Agora é a Missão de Transição da União Africana na Somália (Atmis, na sigla em inglês)", anunciaram os Emirados Árabes Unidos, que presidem o Conselho de Segurança em março.

O mandato da Amisom expira neste 31 de março. No começo do mês, o secretário-geral da ONU, António Guterres, recomendou manter até 31 de dezembro os atuais 19.626 militares, policiais e civis.

Segundo a resolução votada nesta quinta, o plano de redução de pessoal da Atmis será executado em quatro fases, até a saída de toda a força de trabalho no fim de 2024.

A Somália, e em particular sua capital Mogadíscio, foi cenário de múltiplos ataques nas últimas semanas, como os ocorridos na semana passada no centro do país, reivindicados pelos jihadistas shebab, em que morreram ao menos 48 pessoas.

O mandato do presidente Mohamed Abdullahi Mohamed, conhecido como Farmajo, terminou em fevereiro de 2021, porém, até hoje não foram realizadas novas eleições.

Depois de muitos adiamentos, haverá eleições nesta quinta-feira para a Câmara Baixa. Este passo deve abrir uma nova fase que conduzirá à nomeação de um novo chefe de Estado.

Os repetidos atrasos do calendário eleitoral preocupam a comunidade internacional, que acredita que eles desviam a atenção das autoridades de temas cruciais para o país, como a insurreição dos shebab.

