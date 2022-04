Congresso dos EUA avança para estabelecer teto para preço da insulina

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos votou nesta quinta-feira (31) um texto que, se receber luz verde do Senado, reduzirá drasticamente o preço da insulina para os americanos, que pagam muito mais que em outros países por este hormônio vital para milhões de diabéticos.

O projeto de lei propõe reduzir a um máximo de 35 dólares por mês o preço a ser pago por cada um dos 7,4 milhões de americanos que precisam deste tratamento.

Hoje, eles pagam cerca de oito vezes mais caro que em outros países ricos, de acordo com um estudo realizado pelo governo em 2020.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"É um problema do dia a dia, saber se as pessoas conseguirão pagar suas faturas. E é, para nós, um passo para a possibilidade de negociar a redução no custo dos medicamentos para além da insulina", afirmou a democrata Nancy Pelosi, presidente da Câmara.

O texto foi aprovado por 232 votos contra 193. Alguns republicanos se uniram a seus colegas democratas para apoiar a medida.

"Este tratamento é livre de patentes há muito tempo, mas seu preço segue sendo quatro, cinco, seis, sete, dez vezes superior ao custo de produção. Temos que fazer alguma coisa", ressaltou na quarta-feira a legisladora democrata Steny Hoyer.

O projeto prevê o estabelecimento de um teto para o preço por meio dos seguros privados de saúde e entraria em vigor progressivamente entre 2023 e 2024.

A medida era parte do vasto plano de reforma Construir Melhor ("Build Back Better"), do presidente Joe Biden, abandonado pelo Executivo por falta de maioria no Congresso.

Assim, os democratas consideram a iniciativa como uma forma de demonstrar sua capacidade para levar a frente reformas, a poucos meses das eleições de meio de mandato, marcadas para novembro.

O Senado dos EUA está negociando, por sua vez, outro texto sobre o tema.

O líder da maioria democrata do Senado, Chuck Schumer, afirmou à imprensa na semana passada que um projeto de lei bipartidário tinha a possibilidade de ser aprovado até o fim de abril.

Várias pesquisas demonstraram que mais de um quarto dos americanos com diabetes tipo 1 tiveram que reduzir o uso da insulina por motivos financeiros.

ft/dw/ube/rle/vgr/led/erl/ll/ic

Tags