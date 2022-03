Comunicado do Business Wire :World Government Summit

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pediu ao mundo que se apoie e se ajude, em um apelo comovente aos representantes na Cúpula Mundial de Governos (WGS2022) em Dubai.

WHO Director General Tedros Ghebreyesus warned of an unequal pandemic recovery unless governments to work together, at the World Government Summit in Dubai (Photo: AETOSWire)

Dirigindo-se aos representantes via link de vídeo, ele disse: "Hoje, é mais importante do que nunca que os governos se reúnam e discutam como respondemos aos desafios que enfrentamos hoje - do conflito à pobreza e às mudanças climáticas."

Guterres acrescentou que tanto as pessoas em nível individual quanto os ecossistemas frágeis estão sendo atingidos pelo impacto das mudanças climáticas.

A necessidade de os governos agirem para enfrentar as mudanças climáticas, conflitos geopolíticos e crises de saúde dominaram as discussões durante a Cúpula no segundo dia.

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, enfatizou a necessidade urgente de garantir maior igualdade de vacinas de COVID-19 em todo o mundo, acrescentando que "expandir a distribuição de vacinas é uma prioridade para a OMS, e há uma necessidade urgente de aumentar a produção local de vacinas."

Enquanto isso, o primeiro-ministro do Kuwait, Sua Alteza Sheikh Sabah Al-Khaled Al-Hamad Al-Sabah, disse que os futuros governos serão transformados e impulsionados pelo impacto da tecnologia e da transformação digital.

Sua Alteza afirmou: "Ao permitir o uso mais inteligente de tecnologia e soluções digitais, somos capazes de enfrentar muitos dos desafios de hoje."

Em uma nota otimista, os líderes de três nações africanas descreveram o futuro da África como "brilhante" em meio a grandes oportunidades para investidores internacionais.

Sua Excelência Philip Mpango, Vice-presidente da Tanzânia, Rt. Exmo. Robinah Nabbanja, Primeiro Ministro de Uganda, e Sua Excelência Mohamed Béavogui, Primeiro Ministro da Guiné, falaram da resiliência do continente africano para crescer apesar de uma série de dificuldades.

