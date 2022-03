Comunicado do Business Wire :The smarter E Europe

A independência dos combustíveis fósseis é fundamental para a proteção do clima - e é importante para a política de segurança diante da guerra da Rússia na Ucrânia. A Europa deve dar grandes passos em direção às energias renováveis, a fim de alcançar os objetivos climáticos e garantir a segurança do fornecimento. Na The smarter E Europe, a maior plataforma da Europa para o setor de energia, 1.450 expositores apresentarão produtos e soluções inovadoras para 50 mil visitantes profissionais em uma área de exposição de 132 mil m2 de 11 a 13 de maio em Munique.

O aumento dos preços da eletricidade e do gás e a dependência do gás russo estão dando um impulso à transição energética. A transição é urgentemente necessária e possível: a energia fotovoltaica (PV) é bem-sucedida há duas décadas, a indústria de armazenamento de energia vem ganhando força há 10 anos e a eletromobilidade e a infraestrutura de carregamento estão crescendo. As soluções para um fornecimento de energia independente estão prontas - agora é hora de implementá-las de forma sustentável. As energias renováveis, a descentralização, a digitalização, o acoplamento de setores, os sistemas de energia inteligentes e em rede, bem como os sistemas de carregamento inteligentes e mobilidade elétrica são o foco da The smarter E Europe 2022. Outro tópico importante é o hidrogênio verde. Na exposição, a "Green Hydrogen Forum & Expo" dará um impulso fundamental para fornecer hidrogênio, células de combustível, eletrólise e tecnologia Power-to-Gas aos mercados em um ritmo acelerado.

Foco na transição de energia e mobilidade

A The smarter E Europe inclui quatro exposições de energia: Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe e EM-Power Europe. Na Intersolar Europe, as empresas apresentarão conceitos e módulos de células, bem como inversores e soluções para sistemas fotovoltaicos integrados em edifícios, agro-PV (uso simultâneo da terra para agricultura e produção de eletricidade usando sistemas fotovoltaicos) e sistemas fotovoltaicos flutuantes. No entanto, a energia solar por si só não faz uma transição energética. Em vez disso, são necessárias soluções integradas para um fornecimento completo de energia renovável 24 horas por dia, sete dias por semana e em todas as estações do ano. O foco da ees Europe 2022 será, portanto, nas tecnologias de armazenamento - e, em particular, no armazenamento de baterias e hidrogênio verde.

As energias renováveis e os sistemas de energia interligados estão intimamente relacionados ao objetivo de neutralidade climática e à necessidade de reavaliar a segurança do fornecimento. Portanto, a EM-Power Europe apresentará soluções de redes inteligentes, edifícios e bairros inteligentes e modelos de negócios digitais para serviços públicos municipais e fornecedores de energia. A Power2Drive Europe demonstrará a interconectividade das novas energias e a mobilidade, além de explorar tudo relacionado à mobilidade do futuro. Isso inclui, em particular, soluções de carregamento inteligentes, tecnologias Vehicle-to-grid, infraestrutura de carregamento solar e veículos elétricos.

No dia 10 de maio, véspera da abertura da exposição, os visitantes das conferências especializadas vão descobrir todas as facetas do novo mundo da energia. À noite, os impulsionadores da inovação da indústria serão homenageados com o Intersolar AWARD, o ees AWARD e o The smarter E AWARD. Fóruns de exposição e workshops reunirão os visitantes com os principais representantes da indústria.

A The smarter E Europe, que engloba as quatro exposições individuais, ocorre de 11 a 13 de maio de 2022, na Messe München (Alemanha).

www.TheSmarterE.de

O texto deste anúncio no idioma original é a versão oficial e autorizada. As traduções são fornecidas como uma facilidade e devem ser contrastadas com o texto original, que é a única versão que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220329005525/pt/

