Comunicado do Business Wire :Medidata

Medidata, uma empresa da Dassault Systèmes, anunciou que a Labcorp, empresa líder mundial em ciências da vida, selecionou a plataforma de tecnologia da Medidata para estender sua parceria de 14 anos, a base de sua iniciativa de co-desenvolver biomarcadores digitais e expandir o uso e a funcionalidade de testes clínicos descentralizados.

"Nosso relacionamento com a Medidata se baseia no uso de suas principais tecnologias para aprimorar nosso portfólio de testes clínicos e continuar ampliando nossas ofertas de testes clínicos descentralizados", disse Bill Hanlon, PhD, diretor científico e presidente de Terapias Clínicas e Ciências Regulatórias na Labcorp Drug Development. "Nosso trabalho para avançar no uso de sensores e biomarcadores digitais em pesquisas clínicas pode ajudar a acelerar o atendimento ao paciente, ao mesmo tempo em que fornece informações valiosas a patrocinadores do estudo."

A Labcorp Drug Development desenvolveu suas ofertas nas tecnologias Medidata, começando com Rave EDC (captura eletrônica de dados), Coder e TSDV (verificação objetiva de dados de origem). A Labcorp agora também está usando a maior parte da plataforma Medidata Clinical Cloud, incluindo eCOA (avaliação eletrônica de resultados clínicos), RTSM (randomização e gestão de suprimentos de testes) e Imaging.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Os últimos dois anos exigiram que os testes clínicos se tornassem mais acessíveis e flexíveis; estas mudanças tornam nossa parceria estratégica com a Labcorp Drug Development para modernizar e descentralizar testes ainda mais crucial", disse Anthony Costello, diretor executivo da Patient Cloud da Medidata. "Com este novo contrato, estamos animados em desenvolver e implantar as inovações que ajudam nossos clientes a executar programas clínicos mais eficazes e obter novos tratamentos a pacientes mais rápido do que nunca."

A Medidata é uma subsidiária integral da Dassault Systèmes, que com sua plataforma 3DEXPERIENCE está posicionada para liderar a transformação digital das ciências da vida na era da medicina personalizada com a primeira plataforma científica e de negócios de ponta a ponta, da pesquisa à comercialização.

Sobre a Medidata

A Medidata está liderando a transformação digital das ciências da vida, dando esperança a milhões de pacientes. A Medidata ajuda a gerar evidências e percepções para ajudar empresas farmacêuticas, de biotecnologia, aparelhos médicos e diagnósticos além de pesquisadores acadêmicos a acelerar o valor, minimizar riscos e otimizar resultados. Mais de um milhão de usuários registrados em mais de 1.900 clientes e parcerias acessam a plataforma mais confiável do mundo para desenvolvimento clínico, comercial e dados do mundo real. A Medidata, empresa da Dassault Systèmes (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA), tem sede na cidade de Nova York e possui escritórios em todo o mundo para atender às necessidades de seus clientes. Descubra mais em www.medidata.com e siga-nos em @Medidata.

Sobre a Dassault Systèmes

Dassault Systèmes, a empresa 3DEXPERIENCE, é um catalisador para o progresso humano. Fornecemos a empresas e pessoas ambientes virtuais 3D colaborativos para imaginar inovações sustentáveis. Ao criar experiências de gêmeos virtuais do mundo real com nossa plataforma e aplicativos 3DEXPERIENCE, nossos clientes ultrapassam os limites da inovação, aprendizagem e produção para alcançar um mundo mais sustentável para pacientes, cidadãos e consumidores. A Dassault Systèmes agrega valor a mais de 300.000 clientes de todos os portes, em todos os setores, em mais de 140 países. Para mais informação, acesse www.3ds.com

A 3DEXPERIENCE, o ícone da bússola e o logotipo 3DS, CATIA, BIOVIA, GEOVIA, SOLIDWORKS, 3DVIA, ENOVIA, NETVIBES, MEDIDATA, CENTRIC PLM, 3DEXCITE, SIMULIA, DELMIA e IFWE são marcas comerciais ou registradas da Dassault Systèmes, uma "société européenne" francesa (Registro Comercial de Versalhes nº B 322 306 440), ou suas subsidiárias nos EUA e/ou outros países.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220331005218/pt/

Contato

Tom Paolella Diretor Sênior de Comunicações e Assuntos Corporativos +1-848-203-7596 [email protected] Paul Oestreicher Diretor de Comunicações Externas +1-917-522-4692 [email protected]

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags