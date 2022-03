Comunicado do Business Wire :Blitz

A Blitz, plataforma líder do setor em gestão e cálculo de comissões, anunciou que a Gartner, empresa de pesquisa global e de consultoria, reconheceu a companhia pelo segundo ano consecutivo como Fornecedora Representante em seu "Guia de Mercado para Gestão do Desempenho de Vendas", 2022.

Até 2026, 25% das organizações que usam uma solução de gestão do desempenho de vendas (SPM) irão otimizar o planejamento e manutenção de seus planos de remuneração sobre vendas usando soluções analíticas avançadas oferecidas por seus fornecedores de SPM.

A este respeito, Omar del Río, diretor executivo da Blitz, comentou: "Estamos honrados pelo reconhecimento da Gartner. A Blitz se diferencia ao oferecer cálculo de comissões de vendas a nível empresarial que é intuitivo, econômico e personalizado para as empresas mais inovadoras do mundo."

Neste guia de mercado, a Gartner caracteriza a gestão do desempenho de vendas como "uma tarefa complexa que requer precisão e pontualidade na automação do processamento de comissões", enfatizando que líderes da aplicação que suportam a tecnologia de vendas devem focar na "excelência operacional e no uso de análise avançada através do aprendizado de máquina para maximizar a eficácia operacional e a de planejamento".

Portanto, a Blitz foi reconhecida por representar os atributos que a Gartner considera fundamentais no mercado de SPM.

Entre os características da Blitz destacam-se:

-- A SPM da Blitz é entregue como um software como serviço (software as a service, SaaS ).

-- Ela oferece dois módulos: gestão de incentivos e monitoramento de incentivos.

-- Sua plataforma de código de baixo nível emprega um motor de regra de processamento de linguagem natural (Natural Language Processing, NLP), permitindo uma maior facilidade de uso.

-- Suporta cálculos de comissões em tempo real.

-- Resolução de disputa: transparência de dados e comunicação para análise e monitoramento de mudanças, tudo isso de dentro da plataforma.

-- Integrações imediatas suportam as ferramentas a nível empresarial melhores da classe, tais como QuickBooks Online, Microsoft Dynamics 365, Salesforce, HubSpot, etc.

-- Os preços se baseiam em um custo por usuário.

Ao longo do ano passado, as iniciativas de desenvolvimento do produto da Blitz resultaram em um painel UI de análise avançado, uma experiência do usuário aprimorada no módulo de Rule Designer, maior funcionalidade para faturamento eletrônico e cálculos além de uma funcionalidade adicional na filtragem de dados em relatórios nativos.

Isenção de responsabilidade da Gartner. A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa. Ela não aconselha usuários de tecnologia a selecionarem apenas aqueles fornecedores com as classificações mais elevadas ou outras designações. As publicações de pesquisa da Gartner consistem em opiniões da organização de pesquisa da própria empresa e não devem ser interpretadas como declarações factuais. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, relativas a essa pesquisa, inclusive qualquer garantia de comercialização ou aplicabilidade para um fim em particular.

Sobre a Blitz

A Blitz é o software líder de monitoramento de comissões. e oferece gestão de remuneração precisa e automação para diferentes setores.

Para mais informações, acesse www.blitzrocks.com.

