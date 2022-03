Chefe do Parlamento da Tunísia rejeita sua dissolução pelo presidente

O titular do Parlamento tunisiano, Rached Ghannouchi, rechaçou nesta quinta-feira (31) a decisão do presidente Kais Saied de dissolver a assembleia e afirmou que seguirá com suas atividades.

"Consideramos que o Parlamento segue em atividade", declarou Ghannouchi em entrevista à AFP.

"Constitucionalmente, o presidente não tem o direito de dissolvê-lo", acrescentou.

Saied anunciou na quarta-feira a dissolução do Parlamento, oito meses depois de tê-lo suspendido para assumir plenos poderes em julho de 2021.

"Esta decisão é nula e não pertinente, contrária à Constituição", acrescentou Ghannouchi, que lidera o partido de inspiração islamista Ennahdha, a principal força parlamentar do país.

Após suspender o Parlamento e destituir o governo em julho, Saied dissolveu em fevereiro o Conselho Superior da Magistratura (CSM), uma medida classificada como um novo desvio autoritário por seus detratores e que causou preocupação sobre a independência da Justiça no país do norte da África.

