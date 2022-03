Canadá perde para o Panamá (1-0) mas encerra eliminatórias da Concacaf como líder

O Panamá derrotou o Canadá por 1 a 0 nesta quarta-feira na última partida do octogonal das eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo do Catar-2022, resultado que não impediu que os canadenses terminassem em primeiro lugar no torneio classificatório.

O único gol da partida, disputada no estádio Rommel Fernández, na Cidade do Panamá, foi marcado por Gabriel Torres (49), em um duelo com pouquíssimas chances de gol em que os panamenhos mostraram mais ímpeto que seu adversário, muito impreciso e em alguns momentos lento.

Após a última rodada do octogonal, o Canadá terminou na primeira posição da tabela com 28 pontos, os mesmos do México, mas com um saldo de gols maior.

Os Estados Unidos também se classificaram para a Copa do Mundo ao terminar em terceiro lugar, com 25 pontos, mesmo pontuação que a Costa Rica, que terminou em quarto lugar (com um saldo inferior) e vai disputar uma repescagem intercontinental contra a Nova Zelândia.

Panamá, com 21 pontos, Jamaica, com 11, El Salvador, com 10, e Honduras, com 4, ficaram de fora da Copa do Mundo de 2022.

--- Ficha técnica

Estádio: Rommel Fernández (Cidade do Panamá)

Árbitro: Jair Marrufo (EUA)

Gols:

Panamá: Gabriel Torres (49)

Cartões amarelos:

Panamá: Eric Davis (15), DT Thomas Christiansen (41), Cristian Martínez (47), Harold Cummings (57), Adalberto Carrasquilla (89), Luis Mejía (90+4)

Canadá: Lucas Cavallini (16), Jonathan Osorio (89)

Escalações:

Panamá: Luis Mejía - Michael Murillo (César Blackman,46), Harold Cummings, José Córdoba, Eric Davis- Aníbal Godoy, Cristian Martínez (Adalberto Carrasquilla,63), Alberto Quintero (Édgar Bárenas,73), José Luis Rodríguez- Cecilio Waterman (Rolando Blackburn,63) e Gabriel Torres (Fidel Escobar,86). Técnico: Thomas Christiansen.

Canadá: Maxime Crepeau - Alistair Johnston (Richie Laryea, 73), Sam Adekugbe, Kamal Miller, Atiba Hutchinson - Ismael Kone (Jonathan Osorio, 46), Mark-Anthony Kaye (Junior Hoilett, 60), Stephen Eustáquio, Tajon Buchanan (Ike Ugbo,87)- Lucas Cavallini (Cyle Larin, 60), Jonathan David. Técnico: John Herdman.

