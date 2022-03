Biden diz que Putin pode ter colocado assessores em 'prisão domiciliar'

O presidente Joe Biden disse nesta quinta-feira(31) que o presidente russo, Vladimir Putin, deve estar "isolado" e pode ter colocado alguns de seus assessores em "prisão domiciliar".

Em um dos primeiros comentários públicos do Ocidente sobre as tensões no Kremlin devido à guerra, Biden também se declarou "cético" sobre a afirmação de Moscou sobre reduzir suas tropas em algumas localidades da Ucrânia.

