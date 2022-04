Bayern visita o Freiburg antes de enfrentar o Villarreal na Champions

O Bayern de Munique, líder da Bundesliga, volta a campo após o intervalo das datas Fifa com uma complicada visita no sábado ao Freiburg, quinto da tabela, quatro dias antes de viajar a Villarreal para o jogo de ida das quartas de final da Champions.

Outro dos duelos de destaque do fim de semana na Alemanha será entre o Borussia Dortmund (2º) e o Leipzig (4º), no qual os locais provavelmente não poderão contar com seu craque Erling Haaland, lesionado no tornozelo, para o jogo de sábado da 28ª rodada.

O atacante de 21 anos se machucou nesta semana com a seleção norueguesa.

Haaland marcou 16 gols em 17 jogos disputados no campeonato alemão. Sem ele, o Borussia Dortmund não costuma obter os mesmos resultados.

O Dortmund está em segundo lugar, seis pontos atrás do líder Bayern de Munique, a sete rodadas do fim do campeonato. Com isso, o time amarelo e preto não pode se dar ao luxo de tropeçar.

Quando entrar em campo no sábado já saberá o resultado de um Bayern comandado por Julian Nagelsmann que poderá poupar algum jogador para o duelo em Villarreal, mas sabendo que uma derrota aliada a uma vitória do Dortmund apimentaria a reta final da Bundesliga.

O Bayer Leverkusen, terceiro colocado, a 15 pontos do líder, recebe no sábado o Hertha Berlim que ocupa a posição que leva à disputa de um playoff para fugir do rebaixamento (16º).

--- Programação da 28ª rodada da Bundesliga alemã:

Sexta-feira, 1º de abril

(15h30) Union Berlin - FC Colônia

Sábado, 2 de abril

(10h30) Bielefeld - Stuttgart

Hoffenheim - Bochum

Freiburg - Bayern de Munique

Bayer Leverkusen - Hertha Berlim

Eintracht Frankfurt - Fürth

(13h30) Dortmund - RB Leipzig

Domingo, 3 de abril

(10h30) Augsburg - Wolfsburg

(12h30) Mönchengladbach - Mainz

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Bayern de Munique 63 27 20 3 4 81 28 53

2. Borussia Dortmund 57 27 18 3 6 67 38 29

3. Bayer Leverkusen 48 27 14 6 7 66 41 25

4. RB Leipzig 45 27 13 6 8 57 30 27

5. Freiburg 45 27 12 9 6 43 29 14

6. Hoffenheim 44 27 13 5 9 49 40 9

7. Colônia 40 27 10 10 7 38 40 -2

8. Eintracht Frankfurt 38 27 10 8 9 39 38 1

9. Union Berlin 38 27 10 8 9 33 38 -5

10. Mainz 37 26 11 4 11 39 30 9

11. Bochum 32 26 9 5 12 28 37 -9

12. Wolfsburg 31 27 9 4 14 29 42 -13

13. Borussia Mönchengladbach 30 26 8 6 12 36 51 -15

14. Stuttgart 26 27 6 8 13 35 50 -15

15. Augsburg 26 26 6 8 12 29 44 -15

16. Hertha Berlim 26 27 7 5 15 29 60 -31

17. Arminia Bielefeld 25 27 5 10 12 22 38 -16

18. Greuther Furth 15 27 3 6 18 24 70 -46

