Avião-telescópio SOFIA da Nasa observa do Chile as Nuvens de Magalhães

Em sua primeira visita à América do Sul, o avião-observatório SOFIA da Nasa efetuou oito voos científicos no Chile para realizar observações das Nuvens de Magalhães, que apenas são visíveis do hemisfério sul.

Equipado com um potente telescópio, computadores e instrumentos científicos, e uma tripulação de 20 pessoas entre astrônomos e engenheiros, o enorme avião, um Boeing 747SP, aterrissou na semana passada no aeroporto de Santiago com a missão de observar o Universo.

O observatório aéreo realizou oito voos durante várias horas pela noite para observar a Grande Nuvem de Magalhães e a Pequena Nuvem de Magalhães, duas minigaláxias que fazem parte da Via Láctea.

"São duas galáxias que são os vizinhos galácticos mais próximos de nossa Via Láctea. Ambas estão unidas gravitacionalmente à Via Láctea e, eventualmente, vão se fundir com a nossa galáxia em bilhões de anos", indicou a Nasa em comunicado.

"Há muitos objetos como as Nuvens de Magalhães que apenas são visíveis do hemisfério sul e, por isso, é muito importante que esses voos sejam feitos no Chile", explicou Ezequiel Treister, astrônomo da Universidade Católica do Chile, que recebeu à equipe do SOFIA (Observatório Estratosférico de Astronomia Infravermelha, na sigla em inglês).

Treister assinalou que "o avião voa à noite a entre 12.000 e 13.000 metros de altitude, mas com uma abertura na fuselagem", por onde o telescópio, mediante luz infravermelha, observa as emissões de poeira e gás.

Uma vez recebida, a luz entra na câmera de instrumentos onde são registradas as imagens, que depois são processadas e analisadas nos computadores, onde são estudas por anos.

"O telescópio está se movendo constantemente, tem que compensar a turbulência [...] A posição do avião é o que permite ao telescópio mirar para o céu. Tudo isso o torna único, o torna um desafio tanto científico como de engenharia", acrescentou.

O avião foi acondicionado em 2009 e o telescópio SOFIA realizou sua primeira observação no ano seguinte.

"Os descobrimentos mais famosos feitos pelo SOFIA são a primeira molécula que se formou depois do Big Bang e, tão recentemente como no ano passado, descobrimos água na superfície da Lua", indicou Ed Harmon, chefe de operações da missão SOFIA.

