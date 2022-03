Ativistas russos dos direitos humanos não se deixam levar pela decepção

Oleg Orlov, figura conhecida na defesa dos direitos humanos na Rússia, acreditava que já conhecia as páginas mais sinistras e difíceis da história moderna de seu país. Mas estava enganado.

"Acho que nunca vivi um período mais sombrio", diz o homem que começou a campanha na década de 1980 distribuindo panfletos contra a guerra soviética no Afeganistão.

"O que está acontecendo agora não é comparável ao que poderia ter acontecido antes (...) um país que saiu do sistema totalitário está retornando a ele", diz Orlov, 68.

Para ele e outros experientes ativistas da sociedade civil russa, a ofensiva na Ucrânia marca o fim da era de abertura iniciada pelo último líder soviético, Mikhail Gorbachev, em meados da década de 1980.

Quase 40 anos depois, soldados russos lutam, morrem e matam na casa de um vizinho, opositores do Kremlin são presos, os últimos veículos de comunicação independentes são forçados a fechar e milhares de russos optam pelo exílio.

"Nossas esperanças se foram, as decepções são terríveis", diz Svetlana Gannuchkina, 80, outra figura de direitos humanos na Rússia pós-soviética. "Hoje não podemos mais dizer que estamos em um sistema autoritário, já é um regime totalitário", acrescenta.

Oleg Orlov e Svetlana Gannuchkina estão entre as poucas vozes críticas que ainda falam alto e claro enquanto permanecem na Rússia e ambos dizem que querem continuar.

No entanto, para Orlov, a aposta promete ser difícil, já que a Memorial, sua prestigiosa e respeitada ONG, foi banida em dezembro. Hoje, em seu escritório, a biblioteca está vazia, as mesas estão limpas e as caixas de mudança estão empilhadas no chão.

"Não me vejo fora da Rússia, sempre quis viver e morrer neste país", diz este ex-biólogo.

A Memorial foi fundada na queda da URSS para documentar os crimes do sistema soviético. Então, nas décadas de 1990 e 2000, seus ativistas investigaram o que foi cometido pelas autoridades russas durante as duas guerras na Chechênia. Em 2007, ele foi sequestrado e espancado na Inguchétia, uma república russa no Cáucaso, vizinha da Chechênia.

Após um breve período em meados dos anos 2000 em uma comissão de direitos humanos do Kremlin, ele continuou criticando o presidente Vladimir Putin.

Em 6 de março, ele foi preso por protestar contra a ofensiva russa na Ucrânia. Como ele, milhares de russos foram interrogados durante manifestações contra o conflito desencadeado por Moscou em 24 de fevereiro.

A repressão levou milhares de russos, muitas vezes jovens, a emigrar, especialmente depois que Putin, em meados de março, pediu uma "autopurificação" da sociedade.

"Não me lembro de nada parecido. Isso realmente mudará o cenário político e social", diz Orlov.

Svetlana Gannuchkina, uma ex-professora de matemática cuja ONG Comitê de Assistência Cívica ajuda imigrantes, não esconde sua preocupação. "Esses jovens em quem depositamos tanta esperança se sentem em perigo, estão desesperados, por isso vão embora. E nós ficamos aqui diante dessa loucura."

No entanto, ela também é firme em seu compromisso. "Eu não vou embora", insiste, mas reconhece o alívio que seus filhos e netos vivem no exterior. "Estou feliz que eles não estejam aqui, porque me permite dizer o que penso em todos os lugares e para todos", admite.

Embora a mulher pense que a Rússia desperdiçou a chance de se tornar democrática, espera que um dia a roda gire... "Mas é muito provável que eu não esteja mais por perto para ver isso."

