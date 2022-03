Alemanha, Holanda e Uruguai, as ameaças para os cabeças de chave no sorteio da Copa do Mundo

Perigo para os cabeças-de-chave: Alemanha, Holanda, Uruguai ou mesmo a Croácia, atual vice-campeã do torneio, são as principais ameaças para os favoritos no sorteio da Copa do Mundo de 2022, na sexta-feira (13h horário de Brasília) em Doha.

Quem vai cair no temido 'Grupo da Morte'? Certamente o cabeça de chave que terá que enfrentar os alemães ou os holandeses tenha muitas chances de estar enquadrado nele.

Por outro lado, as equipes que não são cabeças de chave (potes 2, 3 e 4) com certeza vão querer estar no grupo A, o do país-sede Catar, que participará de sua primeira Copa do Mundo.

O ranking da Fifa desta quinta-feira determina a distribuição das seleções nos potes.

Além da França, campeã mundial em 2018, e do Brasil, pentacampeão mundial, entre os favoritos estão a Inglaterra, semifinalista na última Copa do Mundo e vice-campeã da Europa, e a Espanha, semifinalista na Euro do ano passado e em evolução no comando de Luis Enrique Martinez.

No caso da Argentina, esta Copa do Mundo pode ser a última oportunidade de coroar seu astro Lionel Messi, que terá 35 anos quando o torneio for disputado no Catar. Portugal vive um caso semelhante com Cristiano Ronaldo (37 anos), que disputará sua quinta Copa do Mundo no Catar, um feito que poucos conseguiram na história.

Por sua vez, a formidável geração belga de Eden Hazard e Kevin De Bruyne provavelmente também terá sua última grande chance.

O sorteio terá como condição que as seleções da mesma confederação não possam se enfrentar na fase de grupos, excepto no caso dos europeus, que têm 13 das 32 vagas.

O pote 2, além de Alemanha, Holanda e Croácia, também tem equipes consistentes e capazes de ir longe.

Haverá a Dinamarca, semifinalista da última Eurocopa, uma Suíça muito regular durante uma década e que eliminou a França na última Euro, e o Uruguai, bicampeão mundial (1930 e 1950) e que volta a apostar em astros como Luís Suárez e Edinson Cavani.

Dois tradicionais pesos pesados da Concacaf, México e Estados Unidos, completam esse pote.

Os Estados Unidos voltam à Copa do Mundo, depois de ficar de fora da anterior, enquanto o México é uma presença regular e não perde a competição desde 1990.

Ainda há três vagas a serem definidas no pote 4, entre as quais está o vencedor de um playoff europeu que conta com a Ucrânia, cujos jogos foram adiados devido à guerra. A Ucrânia tem que enfrentar primeiro a Escócia e o vencedor desse duelo disputará a 13ª vaga europeia contra o País de Gales.

Já o Peru, quinto nas eliminatórias sul-americanas, enfrentará os Emirados Árabes Unidos ou a Austrália na repescagem, enquanto a Costa Rica terá pela frente a Nova Zelândia.

Nas duas ocasiões, o duelo será em junho, no Catar.

O sorteio pode trazer duelos 'geopolíticos' importantes se unir, por exemplo, os Estados Unidos (pote 2) com o Irã (pote 3), como aconteceu na Copa do Mundo de 1998, na França, quando os persas venceram por 2 a 1. Também pode acontecer que Croácia (pote 2) e Sérvia (pote 3) caiam na mesma chave.

Entre as seleções ausentes, destacam-se os casos da Itália entre os europeus e Colômbia e Chile entre os sul-americanos. E entre os jogadores, o Egito de Mohamed Salah, a Suécia de Zlatan Ibrahimovic e a Noruega de Erling Haaland não conseguiram vagas na Copa do Mundo.

