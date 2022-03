AGENDA INTERNACIONAL DE SEXTA-FEIRA, 1 DE ABRIL DE 2022 ATÉ SEXTA-FEIRA, 8 DE ABRIL DE 2022

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

SEXTA-FEIRA, 1 DE ABRIL DE 2022

América

(+) MÉXICO (México) - O enviado especial presidencial dos EUA para o clima, John Kerry, visita - 01H00

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - O presidente dos EUA, Joe Biden, faz comentários sobre o relatório de empregos de março - 13H00

QUITO (Equador) - Conferência da FAO para a América Latina e o Caribe - (até 1 de Abril)

BOGOTÁ (Colômbia) - Tribunal de paz ouve ex-comandantes das FARC em audiência pública sobre sequestros - (até 1 de Abril)

BUENOS AIRES (Argentina) - "Fui testemunha": veterano das Malvinas pede julgamento por tortura contra soldados argentinos - (até 2 de Abril)

BUENOS AIRES (Argentina) - A obsessão argentina por recuperar as Ilhas Falkland (Malvinas) - (até 2 de Abril)

Europa

BRUXELAS (Bélgica) - Cúpula virtual UE - China - 06H00

GENEBRA (Suíça) - Reunião do IPCC para aprovar seu relatório sobre soluções para combater o aquecimento global -

UCRÂNIA - Visita do chefe da AIEA, Rafael Grossi -

(+) RÚSSIA - Entra em vigor nova regra que obriga compradores de países "hostis" a pagar em rublos pelo gás russo -

GENEBRA (Suíça) - Sessão de Conselho de Direitos Humanos da ONU -

(+) GENEBRA (Suíça) - Briefing da ONU sobre a Ucrânia e outras questões internacionais - 06H30

HAIA (Holanda) - Audiência da CIJ sobre uma disputa entre Chile e Bolívia sobre o status e uso das águas do Silala - 11H00 (até 14)

OSLO (Noruega) - Exercícios militares da Otan no Ártico -

(+) CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Papa Francisco recebe delegação indígena canadense -

(+) ISTAMBUL (Turquia) - Primeiras orações noturnas do Ramadã em 88 anos na mesquita Hagia Sophia -

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Publicado livro baseado em diálogos com o Papa Francisco -

Oriente Médio e África do Norte

RIADE (Arábia Saudita) - Conversas entre o governo do Iêmen e rebeldes huthis sob os auspícios do Conselho de Cooperação do Golfo - (até 7 de Abril)

(*) RABAT (Marrocos) - Visita do espanhol José Manuel Albares - (até 8)

(+) BEIRUTE (Líbano) - Delegação do FMI realiza missão de duas semanas no Líbano - (até 13 de Abril)

TEL AVIV (Israel) - Os voos diretos começam entre Tel Aviv e Sharm el-Sheikh -

TADEF (Síria) - Protesto contra ataques militares russos na Síria e a invasão da Ucrânia -

Ásia-Pacífico

(+) NOVA DÉLHI (Índia) - Visita do chanceler russo Serguei Lavrov -

HONG KONG (China) - Hong Kong suspenderá proibição de voos de nove países -

(+) PEQUIM (China) - China realiza coletiva de imprensa sobre prevenção e controle da Covid-19 - 05H00

(+) TAIPÉ (Taiwan) - Joseph Wu realiza coletiva de imprensa sobre doações para refugiados ucranianos - 05H30

FILIPINAS - Filipinas e EUA realizam exercícios militares conjuntos - (até 8 de Abril)

JAPÃO - Autoridades retomam recomendação ativa de vacina contra HPV após oito anos -

(+) JAPÃO - Maioridade legal reduzida para 18 de 20 -

XANGAI (China) - Começa o lockdown na zona oeste da cidade -

Esportes

DOHA (Catar) - Futebol: sorteio das finais da Copa do Mundo FIFA 2022 - 14H00

SÁBADO, 2 DE ABRIL DE 2022

Mundo

MUNDO - Ramadã - (até 2 de Maio)

Europa

STANLEY (Ilhas Malvinas) - 40º aniversário da guerra das Malvinas (Falklands) -

VALETTA (Malta) - Visita do papa Francisco - (até 3)

Ásia-Pacífico

(+) TÓQUIO (Japão) - Inaugurada exposição que inclui polêmica estátua da 'mulher de conforto' coreana -

DOMINGO, 3 DE ABRIL DE 2022

América

COSTA RICA - Eleição presidencial -

Europa

BUDAPESTE (Hungria) - Eleições gerais -

SÉRVIA - Eleições gerais e municipal em Belgrado -

MOSCOU (Rússia) - 100º aniversário da eleição de Stalin para o cargo de primeiro secretário do Partido Comunista Russo -

BUDAPESTE (Hungria) - Referendo sobre lei anti-LGBT+ -

Ásia-Pacífico

(+) ISLAMABAD (Paquistão) - Legisladores votam moção de desconfiança contra o primeiro-ministro Imran Khan -

SEGUNDA-FEIRA, 4 DE ABRIL DE 2022

América

(+) LAS VEGAS (Estados Unidos) - 64º Grammy Awards - 00H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Comitê Judiciário do Senado vota a nomeação de Ketanji Brown Jackson para a Suprema Corte -

Europa

GENEBRA (Suíça) - Publicação do relatório do IPCC sobre soluções para reduzir as emissões de CO2 - 07H00

(+) LEEUWARDEN (Holanda) - Caças da OTAN e da coalizão participam do Frisian Flag Exercise -

CANNES (França) - 59º evento da indústria MIPTV do mercado internacional de televisão - (até 6)

África

KIGALI (Ruanda) - Corte decide no processo de apelação para aumentar a sentença contra Paul Rusesabagina, herói retratado no filme 'Hotel Ruanda', por acusações de terrorismo - 05H00

TERÇA-FEIRA, 5 DE ABRIL DE 2022

América

(+) BUENOS AIRES (Argentina) - Presidente do Chile visita Buenos Aires - 11H00 (até 6)

(+) LIMA (Peru) - 30º aniversário do "autogolpe" do ex-presidente Alberto Fujimori -

(+) SANTIAGO (Chile) - Feira Internacional Aeroespacial FIDAE -

Europa

(+) MADRI (Espanha) - Volodymyr Zelensky, da Ucrânia, fala ao parlamento da Espanha por videoconferência - 13H00

BERLIM (Alemanha) - Conferência de doadores para ajudar a Moldávia com refugiados da Ucrânia -

Esportes

MANCHESTER (Reino Unido) - Futebol: UEFA Champions League - Quartas de final : Manchester City (ENG) x Atlético de Madrid (ESP) - 17H00

LISBOA (Portugal) - Futebol: UEFA Champions League - Quartas-de-final : Benfica (POR) x Liverpool (ENG) - 17H00

QUARTA-FEIRA, 6 DE ABRIL DE 2022

América

CABO CANAVERAL (Estados Unidos) - Missão Ax-1 decola no foguete SpaceX para a ISS -

Europa

DUBLIN (Irlanda) - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, faz um discurso virtual ao parlamento irlandês -

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Reunião de ministros das Relações Exteriores da OTAN - 10H00 (até 7)

SARAJEVO (Bósnia-Herzegovina) - 30º aniversário do início da guerra na Bósnia -

GENEBRA (Suíça) - Defensores dos direitos humanos participam da 'Cúpula dos Direitos Humanos e da Democracia' -

Esportes

INGLATERRA (Reino Unido) - Futebol: Premier League - 19º dia -

QUINTA-FEIRA, 7 DE ABRIL DE 2022

Mundo

MUNDO - Dia Mundial da Saúde -

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Pedidos semanais de seguro-desemprego - 10H30

SEXTA-FEIRA, 8 DE ABRIL DE 2022

Europa

(*) PALERMO (Itália) - Matteo Salvini enfrenta julgamento por caso de migrantes no navio Open Arms -

