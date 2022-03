Talibãs paquistaneses matam seis soldados

Ao menos seis soldados morreram nesta quarta-feira (30) em um ataque reivindicado pelos talibãs paquistaneses contra um quartel do noroeste do país, perto da fronteira com o Afeganistão, informou o Exército em um comunicado.

"Durante intensos tiroteios, seis soldados, que combateram com valentia, morreram como mártires", diz o comunicado.

"As tropas reagiram com eficácia, cercando e matando os três terroristas e frustrando a tentativa de penetrar no recinto militar", acrescenta.

O ataque, na cidade de Tank, foi reivindicado pelos talibãs paquistaneses de um grupo denominado TTP (Tehreek-e-Taliban Pakistan), diferente dos talibãs islâmicos que no ano passado tomaram o poder no Afeganistão, mas que surgiram de um núcleo comum.

O TTP afirmou em uma declaração que matou e feriu mais de 30 soldados. Essa milícia costuma exagerar o saldo de seus ataques, enquanto o exército paquistanês costuma minimizar suas baixas ou demora a comunicá-las.

