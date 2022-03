Swiatek vence Kvitova e vai enfrentar Pegula nas semifinais em Miami

A polonesa Iga Swiatek, a próxima número 1 do tênis feminino, derrotou a tcheca Petra Kvitova em dois sets nesta quarta-feira e completou as semifinalistas do Miami Open.

Swiatek, de 20 anos, venceu Kvitova, de 32, com parciais de 6-3 e 6-3 em uma hora e 17 minutos de jogo na quadra central em Miami, na Flórida.

A talentosa jovem tenista polonesa, que ampliou sua série de vitórias para 15 partidas seguidas, enfrentará a americana Jessica Pegula, número 21 da WTA, nas semifinais.

A outra semifinal do torneio da categoria WTA 1000 será disputada entre a japonesa Naomi Osaka e a suíça Belinda Bencic.

