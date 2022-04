Setor privado nos EUA registra aumento de novas vagas em março

As empresas privadas nos Estados Unidos criaram 455 mil postos em março, especialmente no setor de serviços, mas o mercado de trabalho continua muito limitado pela escassez de trabalhadores - revela a pesquisa mensal da consultoria de serviços empresariais ADP divulgada nesta quarta-feira (30).

"O crescimento do emprego abarcou todos os setores em março, contribuindo para a criação de quase 1,5 milhão de empregos no primeiro trimestre de 2022", informou Nela Richardson, economista-chefe da ADP, em seu comunicado.

"As empresas estão contratando, principalmente os prestadores de serviços, que tinham de se recuperar, devido às perdas sofridas no início da pandemia. A escassez de mão de obra continua sendo, porém, um obstáculo para o crescimento contínuo do setor", acrescentou.

Em detalhe, as empresas do setor de serviços criaram 377 mil vagas no mês passado, quase metade delas em hotéis e restaurantes. Já as empresas produtoras de bens criaram 79 mil.

Além disso, a criação de empregos do mês de fevereiro foi revista para cima e passou dos 475 mil inicialmente anunciados, chegando a 486 mil.

