Ruud Van Nistelrooy é o novo treinador do PSV

O ex-atacante holandês Ruud van Nistelrooy foi anunciado nesta quarta-feira como novo treinador do PSV Eindhoven.

O técnico, de 45 anos, assinou contrato até 2025 com o clube para suceder no comando da equipe o alemão Roger Schmidt, que segundo a imprensa portuguesa está a caminho do Benfica.

Van Nistelrooy, que marcou 150 gols em 219 jogos pelo Manchester United entre 2001 e 2006 e outros 64 com a camisa do Real Madrid entre 2006 e 2010, se aposentou como jogador em 2012 e foi auxiliar técnico da seleção da Holanda entre 2014 e 2016 e em 2021.

Pela 'Laranja Mecânica', o ex-atacante tem 70 jogos oficiais e 35 gols marcados.

Nas últimas três temporadas, Van Nistelrooy dirigiu equipes das categorias de base do PSV, clube onde começou sua carreira em 1998.

O PSV é atualmente o vice-líder do Campeonato Holandês, com dois pontos atrás do Ajax, a sete rodadas do fim da competição.

