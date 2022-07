Rússia bombardeia edifício da Cruz Vermelha em Mariupol, afirma autoridade ucraniana

Um edifício do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) foi alvo de bombardeios russos em Mariupol, cidade portuária estratégica cercada no sudeste da Ucrânia, afirmou nesta quarta-feira uma autoridade ucraniana.

"Os ocupantes bombardearam deliberadamente um edifício do CICV em Mariupol", escreveu no Telegram Liudmila Denisova, secretária de Direitos Humanos no Parlamento ucraniano. "No momento, não temos informações sobre vítimas", acrescentou, sem especificar quantas pessoas estariam no prédio no momento do bombardeio.

