Putin diz a Scholz que pagamentos por gás poderão seguir em euros

O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta terça-feira, 30, ao chanceler federal alemão, Olaf Scholz, que os pagamentos pelo gás do país continuarão a ser feitos exclusivamente em euros e serão transferidos como de costume para o Gazprom Bank, que não é afetado pelas sanções. As verbas então são convertidas em rublos.

Segundo comunicado emitido pela Assessoria de Imprensa e Informação do governo alemão, Putin enfatizou na conversa telefônica que nada mudaria para os parceiros contratuais europeus. "Permanece o caso em que o acordo do G7 se aplica: as entregas de energia são pagas exclusivamente em euros ou dólares", afirmou o governo. O contato partiu do russo, de acordo com a publicação. Scholz pediu mais informações no tema, indica o comunicado.

Tags