Presidente mexicano diz que relação com Espanha segue em 'pausa' apesar de aproximação

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, disse nesta quarta-feira (30) que a relação com a Espanha segue em "pausa", apesar da recente visita do chanceler espanhol, José Manuel Albares.

"Não é uma ruptura (...), uma pausa é boa para todos, para nos colocarmos em primeiro lugar (...) somos um povo independente, livre e soberano. E que percebam na Espanha que não podem cometer abusos", apontou o presidente de esquerda em sua habitual coletiva de imprensa matinal.

As relações entre México e Espanha se tornaram tensas com a chegada de López Obrador ao poder, em dezembro de 2018, depois que ele denunciou supostos atos de corrupção de empresas espanholas como a Repsol e a Iberdrola - com investimentos em setores petroliferos e elétricos, respectivamente. Além disso, exigiu que o rei espanhol, Felipe VI, pedisse desculpas pela conquista do território, uma solicitação que foi ignorada por Madri.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Albares se reuniu em 9 de março com seu homólogo mexicano, Marcelo Ebrard, durante uma visita que foi considerada como uma tentativa de suavizar o clima.

O chefe da diplomacia espanhola declarou então que para seu país a relação com o México é "privilegiada".

Mas López Obrador apontou na quarta-feira que a elite espanhola tem "abusado" e agido com "prepotência", e reiterou que não devem esquecer que o México já não é uma "terra de conquista".

"A elite da Espanha não tem agido bem com o México, com nosso povo (...) abusa porque empresas e bancos tiram fortunas exageradas do México", disse.

Ele acrescentou que por esses motivos declarou uma "pausa" nas relações em fevereiro, embora o anuncio não tenha se traduzido em medidas concretas por parte do governo mexicano.

Antes de sua visita, Albares havia declarado estar "surpreso" e garantiu que a Espanha "não teve nenhuma ação que possa justificar uma ação deste tipo".

sem/axm/rsr/ap/mvv

Tags