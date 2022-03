Polônia pede à UE imposto sobre os hidrocarbonetos russos

O primeiro-ministro da Polônia, Mateusz Morawiecki, pediu nesta quarta-feira à União Europeia (UE) que aplique um imposto sobre as importações de hidrocarbonetos russos.

"Peço hoje à Comissão Europeia que estabeleça um imposto sobre os hidrocarbonetos russos para que o comércio e as normas econômicas do mercado único europeu funcionem de forma justa", disse Morawiecki à imprensa.

O primeiro-ministro polonês anunciou que o país planeja acabar com sua dependência das importações de carvão russo em um ou dois meses. No caso do petróleo, Varsóvia espera encerrar a dependência até o fim do ano.

Ao explicar que alguns países europeus, incluindo a Alemanha, se mostram hesitantes a renunciar às importações de combustíveis russos, que são mais baratos que os vendidos por outros produtores, Morawiecki disse que o imposto teria como objetivo "igualar os preços da energia em toda União Europeia".

"Vou estimular com força esta ideia na União Europeia, para que a situação seja equitativa do poto de vista dos princípios da concorrência de mercado", declarou Morawiecki.

