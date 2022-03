PMA fornece ajuda alimentar para um milhão de pessoas na Ucrânia

O Programa Mundial de Alimentos (PMA) da ONU informou nesta quarta-feira (30) que fornece ajuda alimentar de emergência para um milhão de pessoas na Ucrânia após a invasão da Rússia.

"Caminhões, trens e vans estão entregando agora alimentos às pessoas mais vulneráveis em todo o país e esperamos mais comboios nos próximos dias", disse a agência da ONU em um comunicado.

Segundo o PMA, "mais de 6,5 milhões de pessoas" se deslocaram dentro da Ucrânia e o acesso aos alimentos representa "uma das três principais preocupações" da população, junto com a segurança e a oferta de combustível.

O PMA pede agora aos seus doadores "590 milhões de dólares para apoiar 3,1 milhões de pessoas" necessitadas.

O conflito na Ucrânia, que antes produzia alimentos "para 400 milhões de pessoas" em vários continentes, também desencadeou uma onda de fome em todo o mundo, segundo o PMA.

Os preços globais dos alimentos subiram muito desde o início do conflito, alcançando um máximo histórico em fevereiro de 2022.

Esses aumentos serão refletidos nos preços locais e limitarão ainda mais o acesso aos alimentos de milhões de pessoas que já são afetadas pela inflação em seu país.

"As consequências do conflito se propagam para outros países", declarou Corinne Fleischer, diretora regional do PMA.

"No PMA, também devemos pagar mais pelos alimentos que compramos, portanto nossas operações para ajudar essas pessoas também são afetadas. Precisamos que todo o mundo se mobilize neste momento crítico", concluiu.

