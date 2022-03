Pentágono: Rússia reposicionou nas últimas 24h menos de 20% de tropas ao redor de Kiev

O porta-voz do Pentágono, John Kirby, afirmou hoje que as tropas russas ao redor de Kiev estão se reposicionando, o que não é interpretado como uma retirada, de acordo com o americano. Em coletiva de imprensa, Kirby apontou que menos de 20% dos militares na região foram movimentados nas últimas 24 horas.

"Se a Rússia fosse realmente séria em desescalar, como apontou ontem, para tentar diminuir a pressão, deveria mandar as tropas para casa", afirmou o porta-voz, indicando que não é o que está acontecendo no momento. "Não vimos evidências até agora de que a Rússia está retirando tropas", disse.

Tags