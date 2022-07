PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Bombardeios russos provocam dúvidas sobre desescalada do conflito na Ucrânia

ISRAEL ATAQUES: Israel teme "onda" de violência após ataques armados

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Bombardeios russos provocam dúvida sobre desescalada do conflito na Ucrânia

A Ucrânia acusou nesta quarta-feira (30) a Rússia de bombardear a cidade de Chernihiv, apesar do anúncio de Moscou de que reduziria "radicalmente" a atividade militar, uma promessa recebida com ceticismo por Kiev e seus aliados ocidentais.

BROVARY:

'Agora vivemos aqui', dizem soldados russos ao invadir povoado ucraniano

Quando os soldados russos invadiram a casa de Valerii Koriachenko, em um povoado ao leste de Kiev, lhe disseram que sua casa e todos os seus pertences eram deles agora.

GENEBRA:

Número de refugiados ucranianos supera quatro milhões

Em apenas cinco semanas de guerra mais de quatro milhões de ucranianos fugiram do país invadido e bombardeado pela Rússia, em um fluxo de refugiados que a Europa não registrava desde a Segunda Guerra Mundial.

PEQUIM:

China e Rússia avançam em sua visão de nova ordem mundial

O chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov, obteve de seu aliado chinês, nesta quarta-feira (30), uma reafirmação da amizade "ilimitada" de ambos os países em sua visão de construir uma nova ordem mundial, durante sua primeira visita a este país desde o início da invasão da Ucrânia.

PEQUIM:

Ucranianos na China combatem desinformação sobre a guerra com a Rússia

A milhares de quilômetros de seu país consumido pelo conflito, um grupo de ucranianos na China se encontra diante de uma guerra informativa, combatendo o viés pró-russo, os trolls e a censura.

=== ISRAEL ATAQUES ===

BNEI BRAK:

Israel teme "onda" de violência após ataques armados

O primeiro-ministro israelense, Naftali Bennett, alertou nesta quarta-feira para uma possível "onda" de violência, antes do enterro de duas das cinco pessoas mortas em um ataque executado por um palestino armado na região central do país.

=== OUTRAS NOTÍCIAS ===

-- AMÉRICAS

ALEXANDRIA:

Começa o julgamento de um dos "Beatles" do Estado Islâmico nos EUA

O primeiro processo nos Estados Unidos de um grande integrante do Estado Islâmico (EI) começa formalmente nesta quarta-feira perto de Washington, onde será julgado um jihadista de uma célula especializada em sequestro e na execução de reféns ocidentais.

BUENOS AIRES:

Argentina e sua obsessão pelas Malvinas 40 anos após a guerra

Tatuadas na pele, pintadas nos muros de Buenos Aires: as Ilhas Malvinas (Falklands) ainda são onipresentes na Argentina, 40 anos depois da tentativa fracassada de recuperar sua soberania, reivindicada desde os livros escolares até a própria Constituição.

-- ÁSIA

XANGAI:

Xangai vive 'história de duas cidades' com lento confinamento

Em sua casa, no distrito de Pudong, com salário reduzido e jogando videogame para levantar o ânimo, o engenheiro chinês Terry, de 25 anos, mora na parte confinada de Xangai.

-- ORIENTE MÉDIO

RIAD:

Consultas sobre o Iêmen em Riad sem a presença dos rebeldes houthis

Uma rodada de consultas sobre a situação no Iêmen começou nesta quarta-feira (30) em Riad, sem a presença dos rebeldes houthis - que recusam qualquer diálogo em território "inimigo" -, num contexto de anúncios unilaterais de cessar-fogo de ambas as partes na guerra que afeta este país da Península Arábica.

BEIRUTE:

Disparada dos preços afeta preparativos do Ramadã no mundo muçulmano

A invasão russa da Ucrânia no final de fevereiro acentuou os problemas alimentares de alguns países da África e do Oriente Médio e afeta os preparativos do Ramadã, o mês de jejum muçulmano que começa neste fim de semana e no qual as mesas ficam tradicionalmente cheias à noite.

=== ECONOMIA ===

RIBBECK:

O biogás para a Alemanha cortar laços com a Rússia

Após anos de estagnação e questionamentos sobre seu impacto ambiental, o setor de biogás da Alemanha volta a chamar a atenção em meio aos esforços de Berlim para reduzir sua dependência energética de Moscou por causa da guerra na Ucrânia.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

PARIS:

A fragilidade da água vista pelo fotógrafo Sebastião Salgado

Floresta primária, deserto, mar, cachoeiras: suas fotos da água, vital e frágil, pedem o fim da nossa "destruição maciça" do planeta em prol do "equilíbrio", diz à AFP o fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, por ocasião de uma nova exposição em Paris, "Aqua Mater" (Mãe Água).

ALMATY:

Foguete Soyuz com dois russos e um americano pousa no Cazaquistão

Um foguete Soyuz com dois cosmonautas russos e um astronauta americano a bordo pousou no Cazaquistão nesta quarta-feira (30), retornando à Terra da Estação Espacial Internacional (ISS), um raro exemplo de cooperação entre Washington e Moscou em meio a tensões sobre a Ucrânia.

=== ESPORTE ===

TEERÃ:

Irã volta a impedir entrada de mulheres em jogos de futebol

A entrada de mulheres em um estádio de futebol voltou a ser proibida no Irã: desta vez, para assistir a uma partida entre as seleções masculinas de seu país e do Líbano, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, informou a imprensa iraniana.

