Parlamento iraquiano fracassa em sua terceira tentativa de eleger presidente

O Parlamento iraquiano fracassou, nesta quarta-feira (30), em sua terceira tentativa de eleger o presidente do país, devido novamente ao boicote de uma coalizão xiita, segundo fontes parlamentares.

"A Assembleia adiou sua sessão até nova ordem", disse o serviço de imprensa do Parlamento.

Nenhuma nova data foi informada para uma quarta tentativa, mas o Tribunal Federal, o principal tribunal do país, deu aos legisladores até 6 de abril para definir um chefe de Estado ao Iraque. Após esta data, a Constituição não menciona qualquer alternativa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Uma fonte parlamentar declarou à AFP que somente 178 dos 329 deputados estavam presentes na sessão desta quarta-feira, o que privou a Assembleia do quórum de dois terços necessário para a votação.

Seis meses depois das eleições legislativas antecipadas de outubro de 2021, o Iraque não conseguiu escolher presidente nem primeiro-ministro. A designação do segundo depende da eleição do primeiro.

Os legisladores devem primeiro escolher o chefe de Estado e ele, por sua vez, nomeia o chefe de Governo, um cargo que é alvo de intermináveis negociações entre partidos.

Há 40 candidatos na eleição presidencial. O vencedor precisa alcançar ao menos dois terços dos votos.

A Presidência, um cargo honorário, costuma ser concedida a um curdo.

Como nas primeiras duas tentativas, de 7 de fevereiro e de 26 de março, o bloco xiita boicotou a eleição.

O bloco xiita, que inclui o ex-primeiro-ministro Nuri al-Maliki e a Aliança da Conquista pró-iraniana, espera bloquear o caminho para o líder Moqtada Sadr, também xiita.

Grande vencedor das legislativas de outubro, Sadr formou uma coalizão com os partidos sunitas e o Partido Democrático do Curdistão, com um total de 155 das 329 cadeiras do legislativo.

Sadr apoia Rebar Ahmed como presidente e espera que o cargo de primeiro-ministro seja assumido pelo seu primo e cunhado Jaafar al Sadr.

lk-gde/hj/mas/es/mar/mb/aa

Tags