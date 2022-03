Investigador indica elementos 'irrefutáveis' contra chileno em julgamento por homicídio na França

Elementos apresentados pela acusação como "irrefutáveis" dominaram nesta quarta-feira (30) em Besançon (leste da França) a segunda audiência do julgamento do chileno Nicolás Zepeda pelo suposto homicídio de sua ex-namorada japonesa, Narumi Kurosaki.

O investigador da polícia judicial David Borne fez alusão a "gritos de mulher", "de terror", "de angústia", ouvidos por cerca de 20 estudantes que se alojavam na mesma residência de Narumi Kurosaki na noite de 4 de dezembro de 2016.

Alguns inclusive trocaram mensagens naquela noite por volta das três da madrugada, que diziam: "É como se estivessem matando alguém", contou o investigador. No entanto, ninguém avisou a polícia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Necessariamente, algo aconteceu nessa residência naquela noite", afirmou Borne.

O chileno, acusado de ter matado a jovem e de ter se livrado do corpo, admitiu durante a instrução do caso que estava com ela na mesma noite em seu quarto. Segundo ele, os gritos foram de um ato sexual entre os dois.

Ele sempre negou tê-la matando e assegura que a última vez que a viu, na madrugada de 6 de dezembro de 2016, se encontrava em perfeito estado de saúde.

"Temos a certeza de que Narumi está morta", disse Borne, descartando a pista de um desaparecimento voluntário ou de um suicídio e reforçando que os elementos coletados contra Zepeda são "particularmente irrefutáveis".

Em sua exposição, ele mencionou algumas imagens gravadas por câmeras de vigilância, não usadas durante a instrução, nas quais vê-se um homem com o rosto coberto, vestindo roupas escuras, rondando os fundos do prédio onde Kurosaki morava na noite de 30 de novembro e nos quatro dias seguintes.

Segundo Borne, este "indivíduo suspeito" poderia ser Zepeda, pois sua descrição coincide com o relato de dois moradores da residência universitária, que afirmaram ter visto um homem diferente no campus, de "aparência hispânica", escondendo-se nas escadas e na cozinha às vésperas do desaparecimento da jovem.

Borne também deu conta dos deslocamentos feitos por Zepeda durante sua estada na França, de 30 de novembro de 2016 a 6 de dezembro do mesmo ano, graças aos dispositivos de geolocalização do veículo que ele alugou. Atestou-se que ele saiu de Besançon na madrugada de 6 de dezembro e dirigiu-se a uma área de mata na região do Jura, uma região "nada turística".

Narumi Kurosaki tinha se mudado para a França para estudar francês. No momento dos acontecimentos, ela tinha 21 anos e desapareceu em 4 de dezembro de 2016. Seu corpo nunca foi encontrado.

O processo se estenderá até 12 de abril.

jvb/js/mvv

Tags