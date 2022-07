A França não vê nenhum "avanço" nas negociações entre Rússia e Ucrânia, nem no território, apesar do anúncio russo de uma desescalada em Kiev e no norte do país, afirmou nesta quarta-feira (30) o chanceler francês, Jean-Yves Le Drian.

"A guerra continua. Que eu saiba, no momento não há avanços ou novidades", disse Le Drian ao canal de televisão France 24.

Rússia se comprometeu, na terça-feira, a reduzir a atividade militar em torno das cidades de Kiev e Chernihiv, após uma reunião com a Ucrânia em Istambul.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

vl/fjb/js/mb/ap

Tags