EUA: PIB cresceu 6,9% no quarto trimestre de 2021

O PIB dos Estados Unidos registrou crescimento de 6,9% no quarto trimestre de 2021, de acordo com a terceira e última estimativa publicada pelo Departamento do Comércio, que não altera o resultado para o conjunto de 2021.

O crescimento trimestral, medido em uma taxa anual, está de acordo com a primeira estimativa - a segunda foi revisada com leve alta, a 7%.

A taxa com ritmo anual, medida preferida pelos Estados Unidos, compara o PIB com o trimestre anterior e depois projeta a evolução para todo ano com esta taxa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A revisão não afeta a taxa de crescimento anual, que permanece em 5,7%, a maior registrada desde 1984, e acontece após uma contração de 3,5% em 2020, a queda mais expressiva desde 1946, consequência da crise provocada pela covid-19.

jul/jum/er/llu/rsr/fp

Tags