EUA impõe sanções a cinco entidades e indivíduos por ligação com mísseis do Irã

Os Estados Unidos impuseram hoje sanções às atividades relacionadas a mísseis balísticos do Irã, em um movimento que afeta cinco indivíduos e entidades. Segundo comunicado emitido pelo Departamento de Estado americano, a medida visa proliferadores de armas de destruição em massa e seus meios de entrega.

"Tomamos a ação após o recente ataque de mísseis do Irã a Erbil, no Iraque, bem como ataques de aliados iranianos contra a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos", afirma o governo dos EUA. "Esses ataques são um lembrete de que o desenvolvimento e a proliferação de mísseis balísticos do Irã representam uma séria ameaça à segurança regional e internacional", aponta o comunicado.

"As atividades relacionadas a mísseis balísticos do Irã continuam a desestabilizar o Oriente Médio, e os EUA continuarão a usar todas as ferramentas à nossa disposição para interrompê-las", diz o governo americano. "Também continuaremos trabalhando com outros na região para responsabilizar o Irã por suas ações, incluindo violações da soberania de seus vizinhos", afirma.

Um agente de compras iraniano e quatro companhias ligadas à sua rede são os sancionados, de acordo com o Departamento de Estado.

