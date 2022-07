EUA adverte americanos na Rússia sobre risco de detenção arbitrária

Os cidadãos americanos na Rússia enfrentam risco de detenção pelas autoridades do país, advertiu o Departamento de Estado, que renovou o apelo para que as pessoas não viajem ou deixem o território russo de forma imediata.

O Departamento de Estado alertou para "a possibilidade de assédio a cidadãos americanos" por parte das forças de segurança russas, "incluindo detenção e aplicação arbitrária das leis locais", devido à posição dos Estados Unidos sobre a invasão russa da Ucrânia e as sanções contra Moscou

A americana Brittney Griner, uma das estrelas do basquete mundial, está detida na Rússia há mais de um mês.

A atleta, bicampeã olímpica, foi detida em 17 de fevereiro em um aeroporto da região de Moscou sob a acusação de carregar um vape que continha óleo de maconha em sua bagagem.

Griner, considerada uma das melhoras jogadoras de basquete do mundo, pode ser condenada a 10 anos de prisão e está em um centro de detenção do qual não poderá sair, segundo um tribunal russo, antes de 19 de maio.

Washington teme que a atleta seja utilizada como instrumento de pressão no conflito e, até o momento, atuou com discrição no caso.

Um funcionário da embaixada dos Estados Unidos em Moscou se encontrou com ela pela primeira vez em 23 de março e disse que Griner está com "boa saúde".

