Equador e Argentina empatam (1-1) na última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas

Equador e Argentina empataram em 1 a 1 nesta terça-feira na última partida das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Catar-2022, para as duas seleções já tinham vaga direta garantida.

Com uma assistência do craque Lionel Messi, que passou o duelo quase despercebido, Julián Álvarez marcou o primeiro gol do jogo aos 24 minutos, no estádio Monumental, no porto de Guayaquil.

Com o estádio lotado, o Equador - que após o resultado da partida entre Chile e Uruguai terminou em quarto lugar nas eliminatórias - conseguiu empatar após um pênalti perdido. Enner Valencia havia cobrado com o pé direito, mas o goleiro Gerónimo Rulli desviou a bola com o punho.

Numa rápida reação aos (90 + 3), o próprio Valencia pegou o rebote e finalizou com autoridade, empatando para a seleção tricolor que mostrava um jogo dinâmico e ofensivo, mas pecando na finalização.

O atacante equatoriano é o artilheiro de sua seleção com 35 gols.

Ao final da décima oitava rodada, o Brasil terminou em primeiro com 45 pontos, seguido pela Argentina com 39. O Uruguai subiu para o terceiro lugar com 28 pontos e levou o Equador para o quarto lugar. A seleção tricolor ficou com 26 pontos.

--- Ficha técnica de Equador - Argentina (1 - 1)

Estádio: Isidro Romero Carbo (Guayaquil)

Árbitro: Raphael Claus (BRA)

Gols:

Equador: E. Valencia (90+3)

Argentina: Álvarez (24)

Cartões amarelos:

Equador: Castillo (37), Caicedo (49), Palma (56), Estrada (69), Hincapié (80)

Argentina: Mac Allister (18), Otamendi (69), Tagliafico (90+1)

Escalações:

Equador: Hernan Galindez - Byron Castillo (Angelo Preciado 82), Robert Arboleda, Piero Hincapié, Pervis Estupinan - Carlos Gruezo (cap) (Jeremy Sarmiento 73), Franco Palma (Enner Valencia 60), Gonzalo Plata, Moisés Caicedo, Romario Ibarra (Ángel Mena 60), Michael Estrada (Jordy Caicedo 82). Técnico: Gustavo Alfaro.

Argentina: Gerónimo Rulli - Gonzalo Montiel (Juan Foyth 78), Lucas Martinez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico - Rodrigo De Paul, Julián Álvarez (Ángel Correa 72), Leandro Paredes (Guido Rodriguez 78), Alexis Mac Allister (Exequiel Palacios 59), Nicolás González (Lucas Ocampos 78) - Lionel Messi (cap). Técnico: Lionel Scaloni.

