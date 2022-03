Egito denuncia violência e "racismo" na partida contra Senegal

A Federação Egípcia de Futebol apresentou uma denúncia oficial contra a Federação do Senegal por violência e "racismo" durante o jogo entre as equipes pelas Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2022.

No estádio de Diamniadio, próximo a Dacar, os 'Faraós' foram derrotados nos pênaltis e ficaram sem vaga no Mundial do Catar.

"A equipe egípcia foi alvo de racismo com faixas ofensivas nas arquibancadas do estádio dirigidas aos jogadores, especialmente Mohamed Salah, o capitão. Tudo está documentado por fotografias e vídeos anexados à denúncia", declarou a Federação Egípcia em comunicado.

As imagens mostram os vidros do ônibus que transportava a delegação egípcia quebrados, assim como cartazes com insultos a Salah e torcedores fazendo gestos ofensivos aos jogadores visitantes.

A denúncia foi apresentada à Confederação Africana de Futebol (CAF) e à Fifa, informou a Federação Egípcia.

Os torcedores senegaleses abusaram do uso de feixes de laser na partida para incomodar os jogadores do Egito, especialmente durante a disputa de pênaltis. Três de quatro cobradores egípcios erraram suas penalidades.

Outros vídeos publicados nas redes sociais mostraram objetos lançados pelo público na direção de Salah.

Senegal e Egito se reencontraram neste 'playoff' por uma vaga na Copa do Mundo depois de terem disputado em fevereiro a final da Copa Africana de Nações, vencida pelos senegaleses.

