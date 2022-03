Doha respira futebol às vésperas do sorteio da Copa do Mundo-2022

Enquanto o planeta do futebol volta os olhos para o Catar diante do esperado sorteio da Copa do Mundo de 2022 na próxima sexta-feira, o hasteamento das bandeiras dos últimos nove países classificados nesta quarta-feira já dava detalhes de como será o evento neste pequeno país do Golfo que sediará o torneio de 21 de novembro a 18 de dezembro.

Por alguns dias, as ruas do bairro de West Bay, centro nevrálgico de Doha, onde o sorteio será realizado na sexta-feira às 19h locais (13h de Brasília), foram decoradas com bandeiras e balões gigantes nas cores das seleções que se classificaram para a grande festa do futebol mundial.

Na tarde desta quarta-feira, as bandeiras de Camarões, Canadá, Equador, Gana, Marrocos, Polônia, Portugal, Senegal e Tunísia juntaram-se às dos outros países já classificados em torno do relógio que marca os 235 dias que faltam para o início da competição.

Diante dos olhos da polícia e em um evento inusitado num país pouco habituado a aglomerações públicas, cerca de 200 torcedores se reuniram junto à emblemática Corniche (a orla da cidade) para ver o hasteamento das bandeiras e a interpretação dos respectivos hinos nacionais.

As autoridades do Catar, sensíveis às questões de segurança, tentam manter os torcedores longe do local da cerimônia.

"Devido à falta de espaço, fomos informados de que os espectadores não poderão participar", escreveu a embaixada canadense nas redes sociais. Isso não impediu que cerca de quinze cidadãos desse país se juntassem ao grupo.

"É um dia de festa", comemorou Adnan Zakaria, um dos 20.000 marroquinos que vivem no Catar, vestindo a camisa de sua seleção, que se classificou para o evento na noite de terça-feira.

"Há apenas 250 senegaleses aqui, mas nosso povo virá do Senegal e de outros países do Golfo. As pessoas nos ouvirão quando o torneio começar", disse o embaixador deste país africano, Mouhamed Habibou Diallo.

"Isso dá uma ideia do que é uma Copa do Mundo", destaca Nasser Al Khater, diretor do comitê organizador. "É emocionante. Há muita empolgação, um pouco de apreensão também, mas é normal".

O Catar prevê que mais de 1,2 milhões de pessoas visitarão o pequeno mas rico estado naquela que será a primeira Copa do Mundo organizada em um país árabe.

A Fifa anunciou nesta quarta-feira que mais de 800 mil ingressos foram vendidos durante a primeira fase da venda, de 19 de janeiro a 8 de fevereiro. Os dez países com maior demanda de passagens foram Catar, Estados Unidos, Inglaterra, México, Emirados Árabes Unidos, Alemanha, Índia, Brasil, Argentina e Arábia Saudita.

Segundo a entidade que rege o futebol mundial, são mais de 17 milhões de pedidos de ingressos, embora apenas dois milhões estarão disponíveis.

A próxima fase de venda será aberta no dia 5 de abril às 6h (horário de Brasília) e já será possível escolher partidas com base nos jogos conhecidos após o sorteio.

Os 27 países já classificados (de 32) prendem a respiração antes de conhecerem os seus adversários na primeira fase, mas pelo menos nesta quarta-feira sabiam com que bola o torneio vai ser disputado.

Predominantemente branca com listras cruzadas em azul, além de tons vermelhos e dourados, com o logotipo da Adidas, a bola batizada com o nome 'Al Rihla' (A Viagem), permitirá "as trajetórias mais rápidas já registradas (e) contribuirá para o ritmo e a qualidade das partidas".

Ela sucede como "bola da Copa' a Telstar 18, usada na Rússia em 2018, a Brazuca (Brasil-2014) e a Jabulani (África do Sul-2010).

A cerimônia de sexta-feira, que será precedida por um congresso da Fifa na quinta-feira, promete boas partidas de abertura, com várias seleções de ponta (Holanda, Alemanha, Croácia, Uruguai, México) fora do pote dos cabeças de chave.

No pote 1 estarão dois grandes nomes do futebol sul-americano, Brasil e Argentina, junto com França, Inglaterra, Bélgica, Portugal, Espanha... e o Catar, país anfitrião que fará sua estreia em uma Copa do Mundo.

O sorteio será realizado sem que sejam conhecidos os três últimos participantes: os dois vencedores das duas repescagens intercontinentais e o vencedor do playoff europeu que não pôde ser disputado na última semana devido à invasão russa da Ucrânia.

O País de Gales enfrentará o vencedor do duelo Escócia-Ucrânia, que foi adiado para junho.

