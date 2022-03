Comunicado do Business Wire :World Government Summit

Um novo despontar para a paz no Oriente Médio dominou os diálogos na Cúpula Mundial de Governos 2022 (WGS2022) hoje, quando o conselheiro diplomático do presidente dos Emirados Árabes Unidos (EAU) destacou a necessidade de trabalhar em colaboração com todos os países da região.

H.E. Dr. Anwar Gargash said the UAE was promoting regional prosperity and stability at WGS 2022 (Photo: AETOSWire)

Os EAU trabalharão com todas as nações para promover a prosperidade e a estabilidade no Oriente Médio, disse Sua Excelência, o Dr. Anwar bin Mohammed Gargash, conselheiro diplomático do presidente dos EAU, Sua Alteza, o Xeque Khalifa bin Zayed Al Nahyan.

"Estamos contatando amigos e também adversários e reconstruindo pontes. Não vamos concordar com tudo o que eles querem", disse ele no primeiro dia da WGS2022.

Kristalina Georgieva, diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), disse que a Rússia não foi suspensa do FMI.

Falando em uma sessão plenária da WGS2022, ela disse: "O Conselho só pode suspender o país se os membros do Fundo disserem que não reconhecem mais esse governo específico. O diálogo é necessário."

Umm Al Quwain lançou a Estratégia da Economia Azul Sustentável, cujo objetivo é contribuir com 40% do produto interno bruto (PIB) do emirado até 2031. Isso inclui o cumprimento da meta de emissões líquidas zero até 2031 e dedicar um quinto da área de terra de Umm Al Quwain a reservas naturais.

Sua Alteza, o Xeque Majid bin Saud bin Rashid Al Mualla, presidente do Conselho do Departamento de Turismo e Arqueologia de Umm Al Quwain, anunciou a intenção de criar o Centro Al Quwain de Empreendimento e da Economia Azul, que realizará oito projetos transformadores.

O PIB de Umm Al Quiwain cresceu 34% na última década, o investimento estrangeiro direto quase dobrou em oito anos e a exportações triplicaram desde 2017.

Com uma demanda "astronômica" por voos, o presidente da Emirates, Sir Tim Clark, prometeu a renovação da icônica frota de A380s, que respondeu por 80% dos lucros da companhia aérea de Dubai. "Vamos reformar as aeronaves, renová-las, acrescentar inovação a elas, que serão algo verdadeiramente especial", disse ele.

