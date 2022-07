Comunicado do Business Wire :Toshiba

A Keypoint Intelligence reconhece a inovação e o compromisso da Toshiba America Business Solutions para melhorar o desempenho empresarial conferindo a classificação ouro do Buyers Lab (BLI) ao Toshiba Workplace Productivity Bundle.

O Toshiba Workplace Productivity Bundle impressiona analistas da Keypoint Intelligence digitalizando, automatizando e simplificando a gestão de documentos (Imagem: Business Wire)

Analistas e técnicos da empresa global de inteligência de mercado deram notas particularmente altas para a capacidade do Toshiba Workplace Productivity Bundle para digitalizar, recuperar e automatizar documentos. A equipe da Keypoint Intelligence também acredita que o pacote é uma solução ideal para organizações que buscam atualizar significativamente os processos manuais de gestão de documentos.

"O Toshiba Workplace Productivity Bundle é uma solução simples e focado em um propósito", afirmou Lee Davis, diretor associado de scanners e software de escritório da Keypoint Intelligence. "A coleção de três aplicativos da Toshiba automatiza fluxos de trabalho de captura/processamento/roteamento e entrada de dados, reduzindo o tempo que os trabalhadores dedicam a tarefas de entrada de dados, limitando erros para que pequenos equívocos não se tornem grandes problemas."

Os aplicativos do Toshiba Workplace Productivity Bundle digitalizam grandes volumes de documentos impressos, capturam importantes metadados empresariais e entregam arquivos pesquisáveis ao escanear com impressoras multifuncionais (multifunction printers, MFPs) e-STUDIO? da Toshiba. Oferecendo vários recursos e benefícios sem a necessidade de qualquer hardware ou software externo, o pacote da Toshiba é uma solução de captura ideal para pequenas e médias empresas (PMEs).

O pacote otimiza o tempo e esforço convertendo rapidamente documentos impressos em arquivos eletrônicos pesquisáveis que são facilmente recuperáveis. A solução da Toshiba ainda oferece modelos de configuração, que automatizam a digitalização, indexação e arquivamento de documentos da empresa utilizando operação com painel de um toque.

"A Toshiba está feliz em receber a classificação ouro da Keypoint Intelligence para nosso pacote de produtividade de local de trabalho", declara Bill Melo, vice-presidente de marketing e desenvolvimento de negócios estratégicos da Toshiba America Business Solutions. "O Toshiba Workplace Productivity Bundle possibilita que empresas automatizem completamente e de maneira econômica as tarefas de documentos do cotidiano."

Sobre a Keypoint Intelligence

Há 60 anos, clientes no setor de imagem digital confiam na Keypoint Intelligence para testes práticos independentes, dados de laboratório e extensa pesquisa de mercado para impulsionar o sucesso e as vendas de seus produtos. A Keypoint Intelligence é reconhecida como a fonte mais confiada do setor para informações, análises e prêmios imparciais devido a décadas de experiência de analistas. Clientes têm aproveitado este conhecimento essencial para tomada de decisão estratégica, habilitação de vendas diárias e excelência operacional para melhorar seus objetivos de negócios e aumentar resultados finais. Com um foco central nos clientes, a Keypoint Intelligence continua evoluindo de acordo com as mudanças do setor expandindo ofertas e atualizando métodos, entendendo profundamente e atendendo à transformação de fabricantes, canais e seus clientes no setor de impressão e imagem digital.

Sobre a Toshiba America Business Solutions, Inc.

A Toshiba America Business Solutions (TABS) é uma fornecedora de soluções para locais de trabalho que oferece um amplo portfólio de reconhecidos produtos de gestão de fluxos de trabalho e documentos para empresas de todos os portes nos Estados Unidos, México, América Central e América do Sul. A TABS ajuda a suprir as diversas necessidades dos profissionais de hoje com premiadas impressoras multifuncionais e-STUDIO?, impressoras de etiquetas, recibos e comprovantes de compra, sinalização digital, serviços de impressão gerenciada e soluções de nuvem. A Toshiba se dedica continuamente aos clientes e comunidades que atende, mantém sólido compromisso com a sustentabilidade e é reconhecida como uma Empresa Sustentável Wall Street Journal Top 100. Saiba mais em business.toshiba.com. Siga a TABS no Facebook, Twitter, LinkedIn e YouTube.

Toshiba America Business Solutions Rick Havacko 949-462-6094 Rick.Havacko@tabs.toshiba.com

