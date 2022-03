Comunicado do Business Wire :Tecnotree

Após o comunicado relativo ao mercado de ações publicado pela Tecnotree no dia 21 de março de 2022, às 11h15 (horário da Europa Oriental).

A Tecnotree, fornecedora global de soluções de transformação digital com sede na Finlândia para Provedores de Serviços de Comunicação (CSPs) e Provedores de Serviços Digitais (DSPs), anunciou hoje a assinatura de um dos maiores projetos de transformação digital para seu premiado BSS (Business Support Systems) Suite. A Tecnotree foi escolhida para este projeto pelo Zain Group, um prestador líder de serviços de telecomunicações no Oriente Médio e África para suas operações no Sudão do Sul.

A Tecnotree implementará sua linha completa de produtos e serviços BSS Suite. Essa implementação completa oferecerá à Zain South Sudan um novo conjunto de recursos, como experiência avançada do cliente, tempo rápido de comercialização com novo catálogo unificado de produtos, soluções de faturamento e cobrança convergentes, bem como outras soluções importantes. A implementação ajudará a impulsionar a transformação digital dos atuais produtos legados da Zain e da infraestrutura BSS, preparando-os para o 5G. A premiada suíte BSS da Tecnotree e sua ampla experiência nos últimos 40 anos no mundo inteiro permitirão que a operadora melhore a eficiência operacional, sustente o rápido crescimento e redefina a experiência do cliente.

Ao comentar sobre o projeto, Khalid Abdalla, CEO da Zain South Sudan, disse: "Estamos ansiosos por esta parceria com a Tecnotree, que nos ajudará a atualizar nossa infraestrutura BSS para desbloquear nossa estratégia de transformação digital. Essa implementação será um primeiro passo para facilitar nossos processos de negócios com eficiência e alcançar nossos objetivos de fornecer serviços inovadores aos nossos clientes".

Padma Ravichander, CEO da Tecnotree Corporation, declarou: "Estamos muito satisfeitos com a conquista deste acordo e ansiosos para embarcar nesta nova jornada de transformação com a Zain South Sudan. É uma prova do crescimento e expansão da Tecnotree, bem como do nosso compromisso de usar nossa estrutura de produtos e serviços comprovada pelo mercado para fornecer experiências digitais de alta qualidade. Este é mais um capítulo da nossa história de sucesso e nos dá motivação para continuar fornecendo aos nossos clientes produtos e soluções de última geração".

A Tecnotree participará na entrega das licenças, serviços de implementação, bem como serviços de suporte. A empresa já havia recebido pedidos da mesma operadora no ano passado e o novo pedido reforça o relacionamento existente entre os grupos e abre caminhos para oportunidades futuras.

Sobre a Zain South SudanA Zain South Sudan é uma das maiores operadoras de telecomunicações do Sudão do Sul, atendendo a mais de 1 milhão de clientes. A operadora de telefonia móvel faz parte do Zain Group, o quarto maior CSP do mundo, está presente em oito países. O Zain Group pretende se tornar um provedor líder de tecnologia da informação e comunicação e estilo de vida digital na região. A empresa está listada na Bolsa de Valores do Kuwait (código de ações: ZAIN).

Sobre a TecnotreeA Tecnotree é a única provedora de soluções de gerenciamento de negócios digitais full-stack para provedores de serviços digitais, com mais de 40 anos de profundo conhecimento de domínio, entrega comprovada e capacidade de transformação no mundo todo. Nossos produtos e soluções ágeis baseados em tecnologia de código aberto abrangem toda a gama (order-to-cash) de processos de negócios e gerenciamento de assinaturas para telecomunicações e outros provedores de serviços digitais. Os produtos e plataformas da Tecnotree atendem a mais de 800 milhões de assinantes ao redor do mundo. A Tecnotree está listada na Nasdaq Helsinki (TEM1V). Para mais informações, acesse www.tecnotree.com.

Danielle Hines em nome da Tecnotree [email protected] +442077514444

