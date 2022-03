Comunicado do Business Wire :Synergis Software

Synergis Software, líder mundial em soluções de fluxo de trabalho e gestão de documentos de engenharia, está hospedando um painel ao vivo gratuito para líderes de engenharia, operações e TI que desejam aprender como superar o caos de gestão de projetos e cooperação bem como criar um ambiente mais resiliente, adaptável e seguro.

Synergis Software to Host Drawing Management and Collaboration Panel with Leaders from Eversource, Hoosier, and Great River Energy. Engineering and IT experts from three Utilities come together for a live webinar to discuss the costs of drawing management chaos, their solutions, the business impact, and best practices. (Graphic: Business Wire)

O seminário online ao vivo de 90 minutos será na quarta-feira, 6 de abril de 2022, às 14h EDT. O painel será moderado por Scott Lamond, Vice-Presidente da Synergis Software, com estes palestrantes convidados:

-- Paul J. Melzen, P.E., Diretor de Engenharia e Projeto de Subestação Eversource

-- Blake Donley, Analista Principal de Sistemas na Great River Energy

-- Bernie Voges, Engenheiro de Proteção Sênior na Hoosier Energy

Os temas de discussão irão incluir as vantagens de uma plataforma centralizada para gestão de projetos e cooperação, melhores práticas e lições aprendidas para implementação e adoção do usuário. Os participantes irão obter informações que os ajudarão a:

-- Alinhar engenharia, construção, serviço em campo e operações

-- Garantir acesso rápido à versão certa, dia ou noite

-- Eliminar erros e interrupções dispendiosas

-- Simplificar a cooperação e acelere projetos

-- Captar conhecimento tribal e proteger ativos digitais

-- Otimizar a conformidade e impulsionar padrões

A sessão de perguntas e respostas ao vivo irá permitir que os participantes tirem suas dúvidas.

Inscreva-se agora para reservar seu lugar, e se não puder comparecer, se inscreva para receber uma repetição do evento.

"Nossos clientes de serviços públicos conhecem os custos ocultos e as ineficiências de fazer negócios sem uma solução centralizada de gestão de projetos e cooperação que alinhe engenharia, serviço em campo, operações e construção", disse Scott Lamond, Vice-Presidente da Synergis Software. "Com nossa solução de gestão de documentos de engenharia Adept, as empresas de serviços públicos irão aumentar a confiabilidade dos ativos, melhorar a eficiência operacional, reduzir riscos de conformidade e segurança além de diminuir custos operacionais."

Paul Melzen, Diretor de Engenharia e Projetos de Subestação da Eversource, disse: "Além do controle de configuração, a gestão de projetos se tornou cada vez mais crucial para a confiabilidade e a conformidade. Caso os projetos não representem o que está em campo, será apenas uma cilada de erro humano."

"Quando as pessoas em campo não conseguem encontrar o projeto correto, isto pode resultar em mais horas-homem gastas para solucionar um problema, o que pode ter um impacto direto em nossos clientes", acrescenta Melzen. "Além disto, se estamos projetando e licitando um projeto com uso de projetos imprecisos, estamos nos expondo ao risco de pedidos de alteração de nossos empreiteiros de engenharia e construção. Estes problemas não apenas podem ter impactos de custo significativos para a empresa, mas também podem afetar a conformidade, a confiabilidade e a segurança."

A Synergis Adept é uma solução comprovada utilizada por clientes de serviços públicos como Con Edison, Northwestern Energy, San Diego Gas & Electric, Dominion Energy, Emera Companies, Lansing Board of Water and Light, California Water Authority, Platte River Authority, Turlock Irrigation District e muito mais.

Para mais informação sobre o seminário online ou se inscrever, acesse o site do evento. Se não puder participar, inscreva-se para receber a repetição do evento.

Sobre o Synergis Software

Synergis Software é líder mundial em soluções de gestão de documentos e fluxo de trabalho, sendo o criador do software Synergis Adept. A Adept atende a mais de 120.000 usuários em dezenas de setores, fornecendo acesso rápido e centralizado a documentos de projetos e negócios em um ambiente seguro e colaborativo. O Adept Integrator conecta seus aplicativos corporativos para que seus dados e processos de negócios fluam perfeitamente em toda a sua infraestrutura de TI.

Nomeada líder em atendimento ao cliente no mercado internacional de gerenciamento de informações de engenharia pela Frost & Sullivan e classificado no Top 5 a nível mundial pela Helpdesk International por três anos consecutivos, nosso compromisso com os clientes é inabalável.

Fundada em 1985, a Synergis Technologies, LLC tem sede em Bucks County, PA e é de propriedade privada e financiada.

Sobre a Eversource

Eversource (NYSE: ES), celebrada como líder nacional por sua cidadania corporativa, é a empresa de energia nº 1 na lista da Newsweek das Empresas Mais Responsáveis da América para 2021 e reconhecida como uma das Empresas Mais Justas da América. Fornecedora de eficiência energética nº 1 do país, a empresa está capacitando um futuro de energia limpa no Nordeste, com soluções de eficiência energética reconhecidas nacionalmente e programas bem-sucedidos para integrar novos recursos de energia limpa, como energia solar, eólica offshore, veículos elétricos e armazenamento de baterias, no sistema elétrico.

Sobre a Great River Energy

Great River Energy (GRE) é uma cooperativa de energia por atacado; nossos sócios-proprietários são 28 cooperativas de distribuição elétrica de Minnesota. Pessoas físicas e jurídicas são membros destas cooperativas de distribuição com base em sua localização geográfica.

Como uma Touchstone Energy Cooperative, a GRE faz parte de uma aliança nacional composta por mais de 750 cooperativas elétricas em 46 estados.

Sobre a Hoosier Energy

Hoosier Energy atende a cooperativas elétricas de 18 membros no centro e sul de Indiana e no sudeste de Illinois. Fundada em 1949 e sediada em Bloomington, Indiana, a Hoosier Energy é uma cooperativa de geração e transmissão de energia elétrica que fornece energia e serviços no atacado para cooperativas de distribuição associadas. Seu portfólio inclui recursos de carvão, gás natural e energia renovável que fornecem energia através de uma rede de transmissão de quase 1.700 milhas.

Contato

Scott Lamond Vice-Presidente de Marketing Email: [email protected] Tel.: 215-302-3006

