Comunicado do Business Wire :Playmaker Capital Inc.

A Playmaker Capital Inc. (TSXV: PMKR) ("Playmaker"), empresa de comunicação digital da área de esportes, a qual promove conteúdos originais em seu portfólio de marcas de tecnologia e mídia esportiva, anunciou hoje a promoção das suas marcas durante a Formula 1 Heineken GP de São Paulo 2022. O GP, que será realizado entre os dias 11 e 13 de novembro de 2022, no Autódromo José Carlos Pace, vem sendo muito aguardado depois que a edição de 2021 contou com 181 mil patrocinadores durante os três dias de evento.

O Bolavip, um ativo multicanal voltado ao mundo dos esportes, nomeado pela Comscore Inc.em fevereiro de 2022 como o principal site de esportes do Brasil, será uma das marcas da Playmaker que serão promovidas durante o evento.1 A Playmaker, líder de mercado na América Latina, continuará a investir em negócios duráveis com marcas globais, como a Formula 1 GP de São Paulo, a fim de oferecer aos seus parceiros potencial para expandir junto ao público e promover continuamente o valor das marcas da Playmaker na região.

"Desde Fittipaldi ao Senna, o Brasil tem um passado incrível na F1, e estamos muito animados em poder fazer parte da Formula 1 Heineken GP de São Paulo 2022, um dos maiores eventos esportivos do país, um mercado importante para a Playmaker e Futbol Sites", destaca Jordan Gnat, CEO da Playmaker. "O povo brasileiro é um dos mais apaixonados pelo esporte e o país representa um dos maiores mercados. Participar desse grande evento um pouco antes da Copa do Mundo dará um grande impulso para o segundo semestre de 2022 que contará com a realização de vários eventos. Espera-se que a regularização de apostas esportivas entre em vigor a partir do quarto trimestre de 2022, e nossa empresa está preparada para crescer continuamente no Brasil."

A Playmaker tornou o mercado brasileiro um importante foco da sua estratégia de crescimento e, desde julho de 2021, realizou diversas aquisições importantes na região. Além do Bolavip, a empresa detém e opera o Somos Fanáticos, o SuperPoker e o Antenados no Futebol. Em dezembro de 2021, a Playmaker adquiriu a Futmarketing, um grupo de marketing e mídia digital brasileiro, aquisição esta que consolidou e diversificou o portfólio da empresa no Brasil, o maior país da América Latina, com mais de 210 milhões de habitantes.

