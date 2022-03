Comunicado do Business Wire :NTT DATA

NTT DATA, líder em negócios digitais e serviços de TI, anunciou hoje os resultados de seu relatório anual da pesquisa global sobre serviços e produtos bancários. O relatório comparou as demandas mais recentes dos maiores negócios corporativos com as prioridades de investimentos atuais dos bancos globais. A pesquisa descobriu uma mudança no setor bancário corporativo pós-pandemia para bancos mais integrados, digitalizados e sustentáveis, que estejam alinhados com a nova geração de milênios que ocupam cargos seniores em empresas de governança corporativa.

A pesquisa foi realizada em 12 países e entrevistou 880 tomadores de decisão seniores em bancos e empresas para obter uma compreensão maior de como os bancos corporativos devem se preparar para o futuro. A pesquisa descobriu que a adoção acelerada de tecnologia combinada com mudanças geracionais nos clientes e a recuperação contínua de uma pandemia global mudaram fundamentalmente o setor bancário.

As empresas estão agora mais propensas a essencialmente se comunicar com o seu banco através de APIs (Interface de Programação de Aplicativos - uma forma de comunicação máquina a máquina), em vez de se comunicar principalmente de pessoa para pessoa. A imagem bancária corporativa tradicional dos relacionamentos com clientes pessoais está confinada à história, já que as empresas priorizam a digitalização de ponta a ponta e serviços bancários sem atrito. Oitenta e cinco por cento dos bancos relatam que trabalham agora na racionalização de seus portais, uma mudança motivada pelo foco no cliente e na melhoria da experiência corporativa.

Miguel Mas, diretor do Banco Corporativo Global, explicou: "Nossa pesquisa descobriu que o futuro dos bancos corporativos é mais integrado, mais digitalizado e mais sustentável. A nova regulamentação é um fator por trás da mudança, mas, em última análise, é uma mudança geracional que está redefinindo como os bancos precisam operar".

"Estamos vendo que a velocidade do banco corporativo está acelerando e o ritmo da mudança tecnológica também está aumentando. Os bancos estão investindo em novas tecnologias, como a IA (inteligência artificial) e automação, todas incentivadas por demandas dos clientes."

A pesquisa revelou que os bancos precisam cada vez mais fundir seus serviços com as necessidades e demandas em evolução de seus clientes. Mais especificamente, a demanda corporativa está mudando de produtos tradicionais do comércio e capital de giro para produtos mais estruturados. A tecnologia também está mudando. Os bancos estão começando a se tornar mais automatizados e a utilizar modelos avançados que se baseiam no aprendizado de máquina em áreas como análise de risco de crédito.

Houve evidências de que os bancos precisavam ouvir seus clientes corporativos e saber mais sobre as necessidades específicas do setor para oferecer os serviços que eles exigem. Por exemplo, 70% das empresas de construção relatam demandas não atendidas pela gestão financeira omnichannel do caixa corporativo e solução de empréstimo. As ofertas de produtos ainda estão fora das integrações das plataformas de banco comercial.

O ESG se tornou uma consideração fundamental para os bancos corporativos. À medida que o mundo olha para o futuro, os reguladores e formuladores de políticas se tornam mais veementes sobre a necessidade de uma maior adoção do ESG. Eles reconhecem que a mudança para uma economia de baixo carbono criará complexidades adicionais para as empresas de serviços financeiros e também aumentará o risco, à medida que as empresas que eles atendem se adaptam.

As empresas querem realizar serviços e transações bancárias com uma empresa que reflita seus próprios pontos de vista e crenças, já que a nova geração de clientes dos bancos corporativos prioriza o meio ambiente e o setor bancário sustentável. O estudo descobriu que 48% dos entrevistados corporativos queriam que seu provedor de transações bancárias investisse em produtos e serviços mais "verdes" ou sustentáveis. Esta demanda é atendida - até certo ponto. Do lado do setor bancário, 44% informam que já estão investindo nisso.

Miguel Mas, diretor no Banco Corporativo Global, explicou: "A sustentabilidade é um campo de batalha fundamental. Quase metade das grandes empresas querem mais investimento nesta área de seus bancos, e as mais inovadoras estão criando equipes de produtos com foco em ESG para trabalhar em soluções que atendam a essa necessidades. É também uma oportunidade de negócio que pode obter uma vantagem sobre os concorrentes"

Claire Williamson [email protected]

