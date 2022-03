Comunicado do Business Wire :Netcore Cloud

A Netcore Cloud, uma lucrativa empresa de SaaS e líder global em comunicação, envolvimento e retenção de clientes, aposta alto na personalização com seu investimento de quase US$ 100 milhões para adquirir participação majoritária na empresa de busca personalizada com base nos EUA, a Unbxd Inc. Ela também injetará fundos na Unbxd para acelerar o crescimento da empresa em mercados desenvolvidos.

Fundada por Pavan Sondur e Prashant Kumar em 2012, a Unbxd é uma equipe de 120 membros e construiu o melhor pacote de descoberta de produtos com tecnologia de IA do setor. Suas soluções de busca inteligentes melhoram significativamente a retenção e conversão para varejistas líderes de comércio eletrônico/marcas de B2C nos EUA, Reino Unido e Austrália, incluindo marcas famosas como Mattress Firm, Express, Ashley Homestore, Home Shopping Network, Advance Auto Parts, The Children's Place, Mitre10, Kookai e muitas outras.

A Netcore Cloud, classificada no mundo todo como forte executora em marketing por e-mail pela Forresterwave, comanda em sua plataforma 75% do tráfego de e-mail da Índia e 50% da Ásia. Com a especialização da Unbxd em descoberta de produto, o investimento coloca a Netcore Cloud como uma plataforma de experiência digital (Digital Experience Platform, DXP) líder global. Aproveitar o conhecimento de busca com tecnologia de IA da Unbxd permite à Netcore Cloud entregar recomendações em tempo real para sua marca de comércio eletrônico on-line/app-first e varejista.

"A futura era de tecnologia de marketing (MarTech) será definida por mudanças de orçamento de tecnologia de publicidade (Adtech) para MarTech, uma vez que as marcas focarão mais na economia da unidade e na valorização dos clientes existentes. Isso levará marcas de D2C/comércio eletrônico a acelerar seus gastos em entregar experiências personalizadas aos clientes. A pilha técnica de IA/AM da Unbxd capacitará nossos clientes a acompanhar interações do comprador com busca e implementará a personalização e merchandising em todo o site, juntamente com recomendações voltadas para o comprador. Isso possibilitará às marcas otimizarem toda a sua jornada do cliente, fornecendo a melhor experiência do cliente", disse Kalpit Jain, diretor executivo de grupo da Netcore Cloud.

"A plataforma da Netcore Cloud está crescendo rapidamente em 40% em relação ao ano anterior (com crescimento de 100% nos mercados internacionais em relação ao ano anterior). Estamos posicionados como os representantes digitais em mercados emergentes. Somado a isso, esse investimento nos possibilitará uma forte presença no mercado americano, bem como em outros mercados desenvolvidos. Além disso, a combinação da Unbxd com as capacidades da Netcore Cloud reforçará nossas ofertas de produto de pilha completa", disse Nishant Jain, diretor de estratégia e chefe de fusão e aquisição da Netcore Cloud.

Ele ainda acrescentou: "O mercado de SaaS é muito fragmentado e a era de consolidação de SaaS está à nossa porta. Pretendemos acelerar exponencialmente nosso crescimento com a estratégia de parceiro de compra. Esta é a nossa quarta aquisição em rápida sucessão, e já estamos de olho na próxima".

Pavan Sondur e Prashant, cofundadores da Unbxd,disseram: "Desde o nosso lançamento, nós na Unbxd temos a missão de resolver o problema de descoberta para o comércio digital aproveitando a tecnologia da IA. Com nossa exclusiva combinação de soluções de personalização e a robusta plataforma de tecnologia de automação de marketing de pilha completa da Netcore, essa é a parceria perfeita que pode captar oportunidades de venda cruzada e expandir os negócios globalmente.

A Netcore Cloud confirmou que não haverá mudanças na gestão da empresa, já que os fundadores e a administração principal continuarão a construir e evoluir a empresa após este acordo. A Unbxd operará como uma entidade independente.

Sobre Netcore Cloud:

A Netcore Cloud é uma empresa de SaaS do tipo bootstrap que ajuda marcas de B2C e comerciantes a criar experiências de cliente de nova geração com tecnologia de IA em cada ponto de contato de uma jornada de cliente. A plataforma de mercado de pilha completa da Netcore Cloud possibilita experiências digitais altamente personalizadas que são facilmente escaláveis e fornece análise acionável, relatórios em tempo real e rapidez para implementar soluções em todos os canais. As marcas que usam a Netcore Cloud podem ter uma visão unificada dos seus clientes e otimizar sua experiência de usuário.

Com sede em Mumbai, Índia, 11 escritórios nos Estados Unidos, Singapura, Malásia, Nigéria, Indonésia, Emirados Árabes, Reino Unido e Alemanha, a Netcore Cloud atende a mais de 5.000 clientes em todo o mundo. Ela entrega mais de 17 bilhões de e-mails e rastreia mais de 100 bilhões de eventos de marketing mensalmente. A Netcore Cloud é uma parceira confiável em vários setores com algumas das marcas mais respeitáveis, como MaxLife Insurance, ICICI Bank, Standard Chartered, Flipkart, Myntra, Miss Amara, Airtel, Disney Hotstar, Canon, Puma, Tobi, EaseMyTrip, PizzaHut e McDonald's. Para mais informações, acessehttps://netcorecloud.com/

Sobre a Unbxd:

A Unbxd é uma plataforma de descoberta de produto de comércio eletrônico que ajuda varejistas on-line a fornecer uma perfeita experiência de compra aos clientes. A empresa implementa modelos de IA/AM de autoaprendizagem e algoritmos avançados para oferecer recomendações pessoais e controles de comercialização. Atualmente, a empresa atende a 3,5% de todas as consultas de pesquisa em sites de comércio eletrônico dos Estados Unidos, espalhadas por mais de 150 clientes. A empresa tem ampla presença em mais de 40 países e fornece busca de site inteligente a mais de 1.200 sites de comércio eletrônico.

