Comunicado do Business Wire :GCCA

A Global Cement and Concrete Association (GCCA) lançou hoje uma série de iniciativas de Aceleradores de Net Zero para ajudar as indústrias nacionais de cimento e concreto na descarbonização de acordo com o Plano Global de Net Zero 2050 da GCCA.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20220329005506/pt/

Cement and Concrete Industry Launches Net Zero Accelerators Across the World - Including Focus on the 'Global South' (Graphic: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A primeira onda de aceleradores será lançada no Egito, que ainda este ano será o país anfitrião da COP27, bem como na Índia, Tailândia e Colômbia. Esses países juntos representam aproximadamente 10% da produção mundial de cimento e concreto. O concreto, um material local e durável, é fundamental para superar os desafios de desenvolvimento sustentável que muitas partes do mundo estão enfrentando, como o crescimento populacional, o aumento da urbanização e a necessidade de infraestruturas e comunidades mais resilientes diante de um clima em rápida mudança.

A nível global, a fabricação de cimento e concreto é responsável por cerca de 7% das emissões de CO2. O plano para eliminar essas emissões até 2050 exige que todas as partes do mundo acelerem as reduções nas emissões de CO2. O programa de aceleração identificará as barreiras para a descarbonização nos países-alvo e recomendará ações-chave. Isso inclui incentivar políticas governamentais que possam ter impacto imediato, como melhor reciclagem, uso de resíduos como alternativa aos combustíveis fósseis e outras práticas de economia circular. Também incluirá a identificação de projetos piloto que podem eliminar totalmente as emissões nas próximas décadas, como a utilização de captura de carbono e tecnologias de armazenamento.

Thomas Guillot, executivo-chefe da GCCA, disse: "No ano passado, nosso setor assumiu um compromisso mundial de 'net zero'. Este é o próximo passo lógico à medida que mudamos nosso foco de um plano global para a promoção de ações locais decisivas.

"O concreto continuará sendo o material de construção mais usado do mundo nas próximas décadas, o que significa que a cooperação global entre governos e indústria é crucial para garantir que as metas de 'net zero' sejam cumpridas. Nossos Aceleradores de Net Zero oferecerão colaboração e suporte a vários países para ajudá-los a descarbonizar e alinhar-se ao plano global. Tenho orgulho de lançar a primeira fase do programa de aceleração para ajudar essas nações a adotar tecnologias mais ecológicas e trabalhar juntos para um futuro mais sustentável. Agora convoco mais parceiros ao redor do mundo para fazerem parte deste movimento".

Mahmoud Mohieldin, Campeão de Alto Nível da COP 27 da UNFCCC do Egito, afirmou: "Grande parte da infraestrutura que o mundo precisa para superar nossos principais desafios globais - como o alívio da pobreza, a necessidade de água potável e energia e moradias seguras e acessíveis - ainda não foi construída.

"O cimento e o concreto desempenharão um papel crucial na criação de um mundo mais saudável, mais resiliente e sem carbono, à medida que a indústria avança para uma descarbonização rápida e completa. Como tal, temos o prazer de apoiar a iniciativa Acelerador de Net Zero, ajudando os países em desenvolvimento a atingir suas metas de descarbonização, pois trabalhamos para apoiar todas as indústrias e países com suas ambições climáticas para ajudar a construir um futuro mais sustentável para todos. A participação plena e voluntária de um setor que responde de 7 a 8% das emissões globais de CO2 é fundamental para contribuir com a meta do Acordo de Paris, adotado em 2015, de limitar o aquecimento global bem abaixo de 2°C e o mais próximo possível de 1,5°C."

O programa de aceleração é composto por três elementos: i) plano nacionais de "net zero", incluindo previsões de emissões, alavancas de redução, necessidades políticas e o compromisso da indústria; ii) identificação e exploração de financiamento para projetos piloto de redução de carbono em grande escala; e iii) diálogos políticos com governos nacionais para ajudar a acelerar a transição.

A GCCA é parceira da indústria de cimento e concreto no terreno e trabalhará em estreita colaboração com formuladores de políticas, designers e o setor de construção para ajudar a superar os desafios de aquisição e recursos, bem como demonstrar o caso de negócios para tecnologias mais ecológicas a serem usadas em uma escala mais ampla.

Os aceleradores ajudarão a alinhar as indústrias de cimento e concreto dos países da Fase 1 com o 2050 Net Zero Roadmap (Plano de Net Zero 2050) da GCCA, que estabeleceu o maior compromisso global de uma indústria de trabalho pesado com a descarbonização quando foi lançado no ano passado. O plano define um caminho para a descarbonização total até 2050, uma meta alinhada com o Acordo de Paris para limitar o aquecimento global a 1,5°C. As suas ações entre agora e 2030, para reduzir as emissões relacionadas ao concreto em 25%, impedirão que quase 5 bilhões de toneladas de carbono entrem na atmosfera em comparação com um cenário habitual de negócios.

Projetos piloto e uma nova parcela de aceleradores de fase dois serão anunciados ainda este ano.

-fim-

Nota aos editores:

Sobre a the GCCA:

Criada em janeiro de 2018, a Global Cement and Concrete Association (GCCA) dedica-se ao desenvolvimento e reforço da contribuição do setor para a construção sustentável. A GCCA visa promover a inovação em toda a cadeia de valor da construção em colaboração com as associações industriais, bem como com arquitetos, engenheiros e inovadores. Desta forma, a associação demonstra como soluções concretas podem atender aos desafios globais da construção e objetivos de desenvolvimento sustentável, ao mesmo tempo em que demonstra liderança industrial responsável na fabricação e uso de cimento e concreto. A GCCA está sediada em Londres, Inglaterra. Ela complementa e apoia o trabalho realizado pelas associações em nível nacional e regional.

A GCCA trabalha com uma série de parceiros importantes. Ela lidera a iniciativa Concrete Action for Climate da Mission Possible Partnership com o Fórum Econômico Mundial. A GCCA também é uma aceleradora oficial da "Race to Zero".

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220329005506/pt/

Contato

Assessoria de Imprensa: Ed Coy [email protected]

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags