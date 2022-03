Comunicado do Business Wire :Celonis

A Celonis, líder global em gerenciamento de execução, anunciou a aquisição da Process Analytics Factory GmbH (PAF), provedora líder em insights de mineração de processos para o Microsoft Power BI. Esta aquisição habilitará milhões de usuários da Microsoft Power Platform para utilizarem o sistema de gerenciamento de execução (Execution Management System, EMS) líder de mercado da Celonis para mineração de processos, automação e colaboração.

A aquisição da PAF é parte da estratégia da Celonis para permitir que empresas de todos os lugares e setores utilizem a mineração de processos no Celonis EMS para revelar e corrigir ineficiências de processos. A Celonis está comprometida a capacitar usuários das principais plataformas de automação, colaboração e fluxo de trabalho para administrar seus negócios usando insights de processos exclusivos da Celonis e ações inteligentes e direcionadas.

O produto de mineração de processos PAFnow é completamente integrado ao Microsoft Power BI e Microsoft Office 365 para a análise, visualização e otimização de praticamente qualquer processo. 97% das empresas Fortune 500, e mais de 260 mil empresas no mundo inteiro utilizam o Microsoft Power BI.

O Celonis EMS combina, em uma plataforma de nuvem integrada, dados em tempo real, inteligência de processos e ações direcionadas e rápidas para impactar o desempenho de negócios superiores, inferiores e ambientais. Clientes que buscam obter total clareza sobre como seus processos de negócios estão sendo realizados - seja entre cadeias de suprimentos, centros de atendimento compartilhado, ou cenários de sistemas - agora podem se beneficiar dos recursos exclusivos e avançados do Celonis EMS dentro dos seus ambientes Microsoft familiares.

Maximilian Gerbert, líder de projeto da Mercedes-Benz Management Consulting, disse: "Nós, a aceleradora digital da Mercedes-Benz, somos um departamento orientado por dados com uma estratégia de inteligência de negócios construída durante anos, mas quando trouxemos a mineração de processos para nossa infraestrutura de BI pudemos ver a imagem completa e identificar ineficiências de processos em toda a nossa empresa como nunca antes. Quando surgem problemas na cadeia de suprimentos, utilizamos insights de mineração de processos dentro do BI para identificar os gargalos e agir para resolvê-los - antes que eles impactem nosso fluxo de caixa e nossa experiência do cliente. Estamos empolgados com as novidades sobre a aquisição da Celonis e a habilidade para alavancar os poderosos recursos do Celonis EMS dentro do nosso ambiente Microsoft".

"É muito bom ver a Celonis e a PAF unindo forças", declarou Linus Linder, diretor de TI na Muller - Die lila Logistik Service GmbH. "Agora podemos nos beneficiar de dados em tempo real, inteligência de processos e ações direcionadas no Celonis EMS dentro do nosso ambiente Microsoft Power BI familiar."

A rápida adoção do Celonis EMS acompanha uma mudança de geração para usar insights e inteligência de processos para mudar a maneira como os negócios são administrados.

De acordo com a Gartner®, o mercado para software de hiperautomação alcançará quase US$ 860 bilhões até 20251. A verdade é que muitas empresas não maximizam o valor dos seus investimentos digitais porque não possuem insights sobre processos desatualizados que prejudicam operações de negócios. De acordo com um relatório da Forrester encomendado pela Celonis, a mineração de processos alcançou um ponto de inflexão em 2022 enquanto tomadores de decisão demandam uma melhor execução ao encontrar e corrigir ineficiências de processos.

"Desde que começamos há 11 anos, a missão da Celonis sempre foi a mesma: ajudar nossos clientes a atingir o potencial máximo do desempenho dos seus negócios removendo ineficiências de processos, e isso requer que a Celonis esteja em todos os lugares", disse Alex Rinke, codiretor executivo e cofundador da Celonis. "A aquisição da PAF permite que milhões de usuários da Microsoft Power Platform usem dados exclusivos e percepções inteligentes da Celonis para impulsionar análises, automação e colaboração."

"Essa combinação aproveita a força da liderança de mercado da Celonis e o alicerce que a PAF construiu na Microsoft Power Platform. Isso permite que nossas empresas façam a ponte entre a Microsoft Power Platform e o Celonis Execution Management System", disse Tobias Rother, diretor executivo e fundador da PAF. "Estamos animados para ajudar a colocar a Celonis nas mãos da grande comunidade em crescimento de líderes empresariais."

"Em nosso relatório HFS SaaS XXV 2022 inaugural classificamos a Celonis como a melhor empresa privada de SaaS em Classificação geral, Criação de valor de negócios, Engajamento do parceiro e Alinhamento OneOffice", disse Phil Fersht, diretor executivo e analista-chefe da HFS Research. "A aquisição da PAF demonstra por que a Celonis está classificada ao lado da Microsoft, Salesforce, Amazon, Adobe e Google por modelar o futuro da inovação nativa, dados e design de processos. A Celonis está movendo estrategicamente seus dados de processos exclusivos e insights inteligentes para as maiores plataformas de trabalho, automação e análise do mundo."

"A finalidade da mineração de processos é obter um entendimento baseado em fatos da variação e ineficiência dos processos de negócio para melhorar processos de forma sistêmica para maximizar o desempenho e, ao mesmo tempo, alinhar os objetivos gerais de uma empresa. Incorporar a mineração de processos em plataformas de análises em comum facilita o trabalho das equipes que usam ferramentas familiares", afirmou Maureen Fleming, vice-presidente do serviço de consultoria e pesquisa de mercado de automação de processos inteligentes da IDC.

Os recursos do software PAFnow estrearão na Celonis Experiences da Celonis World Tour 2022. A Celonis Experiences demonstrará como clientes podem integrar perfeitamente o Celonis EMS com relatórios do Microsoft Power BI, colaborar no Microsoft Teams e acionar fluxos no Microsoft Power Automate.

Sobre a Celonis

A Celonis ajuda as organizações a executar em seus dados. Alimentado por seu núcleo de mineração de processos líder de mercado, Sistema de gerenciamento de execução da Celonis fornece um conjunto de aplicativos, um estúdio de desenvolvimento e recursos de plataforma para executivos de negócios e usuários para eliminar bilhões em ineficiências corporativas, fornecer melhor experiência ao cliente e reduzir as emissões de carbono. A Celonis realiza milhares de implementações para clientes globais e está sediada em Munique, Alemanha, e Nova York, EUA, com 20 escritórios em todo o mundo.

Isabell Horvath, Vice-Presidente de Comunicação [email protected]

