Comunicado do Business Wire :Bacardi

É a primeira vez que esta nova linha de coquetéis premium TAILS estará disponível para os consumidores desfrutarem em casa. A marca foi originalmente criada para o setor de hospitalidade, oferecendo uma solução sem complicações para servir coquetéis de qualidade premium com facilidade, rapidez e consistência.

"Nos últimos dois anos, o conhecimento sobre coquetéis cresceu à medida que as pessoas serviam daiquiris, coquetéis espresso martini e mojitos para tornar estadias ainda mais especiais", disse Evert-Jan Bos, gerente-geral da TAILS. "Agora, com a reabertura do comércio, os consumidores estão aproveitando a experiência de voltar ao bar e pedindo coquetéis mais do que nunca."

Para explorar essa próspera cultura de coquetéis, a TAILS está trazendo a experiência do bar para casa com novas embalagens e novas receitas. Feita com o portfólio Bacardi de marcas premium misturadas com ingredientes de alta qualidade, a linha de coquetéis pré-embalados está perfeitamente posicionada para atender o aumento do entretenimento em casa e uma demanda cada vez maior por hiperconveniência. As pessoas agora podem desfrutar da experiência de preparar um coquetel com qualidade de bar em apenas 30 segundos, sem necessidade de planejamento.

Evert-Jan acrescentou: "Este é um divisor de águas para o bar em casa. Os coquetéis TAILS COCKTAILS oferecem sabor e conveniência incríveis, tornando mais fácil do que nunca desfrutar do mesmo sabor e complexidade de um coquetel feito do zero, sem nenhum esforço ou experiência. Não é necessário comprar ingredientes, medi-los ou seguir receitas. Basta adicionar gelo, agitar e servir: muito fácil, não é?"

São cinco TAILS COCKTAILS: o "Rum Daiquirí" feito com rum BACARDÍ®; o "Whisky Sour" com uísque Blended Scotch DEWAR'S®; o "Gin Gimlet" com gin BOMBAY SAPPHIRE®; e o "Espresso Martini Cocktail" e "Passion Fruit Martini Cocktail", ambos feitos com vodca 42BELOW®.

Francis Debeuckelaere, presidente regional na Europa Ocidental, Austrália e Nova Zelândia, comenta: "É claro que você não pode substituir a experiência de desfrutar de um coquetel favorito em um bar local, mas estamos dando um passo adiante para oferecer opções cada vez mais incríveis para os consumidores. Com TAILS, estamos oferecendo novas experiências para o lar, colocando coquetéis no menu em qualquer ocasião. Somos pioneiros em uma nova categoria 'pronto para agitar'".

Um código QR em cada garrafa de 50 cl leva a um vídeo de 30 segundos de "como preparar" que explica as três etapas simples para servir cada coquetel, junto com sugestões de guarnição: 1, adicione gelo e 125 ml do coquetel TAILS a uma coqueteleira; 2, "sinta-se como um barman" agitando o conteúdo até gelar; e 3, despeje em um copo.

TAILS estará disponível a partir de abril em supermercados, lojas especializadas em bebidas alcoólicas e on-line em todo o Reino Unido, Irlanda, Holanda, Bélgica, Alemanha, Áustria e Austrália, com uma campanha de marketing digital focada na conscientização e na experimentação da nova linha.

Para mais informações sobre TAILS COCKTAILS, acesse www.tailscocktails.com.

Beba sempre com responsabilidade.

Sobre a TAILS®

TAILS COCKTAILS é uma linha exclusiva de coquetéis premium pré-embalados que levam a experiência do bar para a casa dos consumidores, com todo o sabor e complexidade dos coquetéis artesanais, mas sem esforço. Fundada em 2010, a TAILS nasceu com a visão de tornar os coquetéis de alta qualidade mais acessíveis a um público mais amplo de fãs de coquetéis. Cada TAILS COCKTAIL começa com destilados premium da mais alta qualidade - rum BACARDI®, vodca 42BELOW®, gin BOMBAY SAPPHIRE® e uísque Blended Scotch DEWAR'S® - misturados com ingredientes de alta qualidade. A marca TAILS faz parte do portfólio da Bacardi Limited, com sede global em Hamilton, Bermudas.

Acesse www.tailscocktails.com.

Sobre a Bacardi

A Bacardi Limited, a maior empresa de capital fechado do mundo dedicada a bebidas alcoólicas, produz e comercializa bebidas destiladas e vinhos internacionalmente reconhecidos. A Bacardi Limited conta com um portfólio de mais de 200 marcas e rótulos, entre eles, o rum BACARDÍ®, a vodca GREY GOOSE®, a tequila PATRÓN®, o uísque Blended Scotch DEWAR'S®, o gin BOMBAY SAPPHIRE®, o vermute e os vinhos espumantes MARTINI®, a tequila produzida 100% com agave azul CAZADORES® e outras marcas líderes e emergentes, como o uísque escocês WILLIAM LAWSON'S®, o licor de flor de sabugueiro ST-GERMAIN® e a vodca ERISTOFF®. Fundada há mais de 160 anos em Santiago de Cuba, a Bacardi Limited é uma empresa de propriedade familiar, emprega atualmente mais de oito mil pessoas, opera unidades de produção em 10 países e comercializa suas marcas em mais de 170 países. Bacardi Limited se refere ao grupo de empresas Bacardi, inclusive a Bacardi International Limited. Acesse http://www.bacardilimited.com ou siga-nos no Twitter, LinkedIn ou Instagram.

Phillippa Williams, Gerente de Comunicação Corporativa, Europa Ocidental, Austrália e Nova Zelândia, [email protected] Andrew Carney, Diretor de Comunicação Corporativa, Europa Ocidental, Austrália e Nova Zelândia, [email protected]

