Comunicado do Business Wire :ASICS

Hoje, o impacto da inatividade física em nosso estado mental foi revelado pela primeira vez no Mind Racei - um experimento da ASICS no qual pessoas que praticam exercícios regularmente deram uma pausa em suas rotinas normais de condicionamento físico por uma semana. O impacto em seu estado de espírito foi semelhante a uma semana de sono interrompidoii, e os participantes relataram um aumento de 23% nos pensamentos acelerados.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20220329005857/pt/

Participants including Olympian, Iwan Thomas take part in the ASICS Mind Race - a first-of-its-kind study which revealed that not exercising for a week has the same negative impact on our state of mind as seven nights of broken sleep. Extending this research with the ASICS Uplifting Minds Study also revealed that just 15 minutes and 9 seconds of exercise is enough to boost our mental wellbeing. This global study sampled thousands of participants from across the globe during an 8 month period. (Photo: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Felizmente, os resultados do estudo Uplifting Minds, da ASICSiii, que envolveu milhares de participantes de todo o mundo, provam que apenas 15:09 minutos de atividade física são o suficiente para elevar nosso estado mental - mesmo após períodos de inatividade.i

The Mind Race: uma única semana de inatividade afeta significativamente nosso estado de espírito

O professor Brendon Stubbs, pesquisador líder em movimento e mente, monitorou as pontuações do State of Mindiv de participantes saudáveisv que concordaram em fazer uma pausa em suas rotinas regulares de exercícios por apenas uma semana. Os resultados são significativos, com impacto tanto no bem-estar cognitivo quanto no emocional. Quando pessoas ativas pararam de se movimentar, sua confiança caiu 20%; seu otimismo, 16%; os níveis de energia, 23%; e a capacidade de lidar com o estresse apresentou redução de 22%.

De fato, após apenas uma semana sem exercícios, a pontuação geral do estado de espírito dos participantes teve uma queda média de 18%, indo de 68 de 100 no período de atividade física para um resultado medíocre de 55 de 100 durante a interrupção dos exercícios. Os efeitos dessa inatividade são capturados no filme do experimento Mind Race asics.com/mindrace, que acompanhou um grupo de participantes do estudo.

Apenas 15 minutos de atividade podem elevar nosso estado de espírito

Mas há boas notícias. Os participantes foram monitorados quando retornaram ao seu regime regular de exercícios e todos apresentaram melhorias imediatas em seu estado de espírito, o que mostra a rapidez com que os efeitos negativos da inatividade podem ser revertidos. O professor Brendon Stubbs também analisou dados de milhares de pessoas que participaram do estudo Uplifting Minds, da ASICS, desde junho de 2021. O estudo usa tecnologia de ponta para imitar o eletroencefalograma (EEG) e capturar o impacto dos exercícios no estado de espírito das pessoas. Com base em dados de vários esportes e regiões, apenas 15,09 minutos de exercícios podem afetar significativamente nosso estado mental.

O professor Brendon Stubbs comentou os resultados: "Sabemos que os exercícios fazem bem para nossa saúde mental, mas o impacto do descanso e do reinício do exercício é menos claro. Agora, graças à nova tecnologia e à contribuição de milhares de pessoas, conseguimos identificar quanto exercício é necessário para desencadear um impacto mental positivo. O estudo da ASICS ajuda a quantificar a quantidade de exercícios necessária para melhorar a saúde mental e torna essa quantidade mais tangível. Tirar um tempo para descansar é muito importante. O estudo demonstra que o bem-estar das pessoas se recupera muito rapidamente quando as pessoas voltam a se exercitar regularmente após um período de repouso."

Gary Raucher, vice-presidente executivo da ASICS EMEA disse: "Nossa filosofia fundadora está literalmente em nosso nome, Anima Sana In Corpore Sano, ou Mente sã em corpo são. E acreditamos que nosso foco nos benefícios do esporte e do movimento, não apenas no corpo, mas também na mente, nunca foi tão relevante. Sabemos que os últimos dois anos foram difíceis para o estado mental de muitas pessoas. E também sabemos que, embora não seja a resposta para todos, os exercícios podem fazer a diferença. Esperamos inspirar mais pessoas a se movimentarem com a ASICS, mesmo que por apenas 15,09 minutos, para sentir os benefícios no corpo e na mente."

Para fazer parte do estudo Uplifting Minds, da ASICS, e ver o impacto do exercício em seu próprio estado de espírito, acesse https://minduplifter.asics.com/

Nota aos editores

Baixar imagens Assistir link do vídeo

Para mais informações, imagens ou para agendar uma entrevista com o professor Brendon Stubbs, entre em contato com [email protected]

O estudo Uplifting Minds, da ASICS, permite que pessoas de todo o mundo possam medir o impacto do movimento em suas mentes. Usando tecnologia de ponta de varredura facial e dados autorrelatados, a ASICS mediu o impacto do exercício em milhares de mentes de 79 países durante um período de 10 meses.

O Mind Race, da ASICS, uma extensão do estudo com duração de três semanas, mediu o que aconteceu com as mentes de 58 praticantes regulares de exercícios de 21 países quando pararam de se exercitar por apenas uma semana. Usando dados autorrelatados, questionários qualitativos e tecnologia de ponta, o estudo identificou os efeitos da atividade física e da inatividade no bem-estar mental dos participantes.

___________

i ASICS' Mind Race Study 2022 ii Comparação extraída de Soomi Lee, Naturally Occurring Consecutive Sleep Loss and Day-to-Day Trajectories of Affective and Physical Well-Being, Annals of Behavioral Medicine, 2021, DOI: 10.1093/abm/kaab055 iii ASICS' Uplifting Minds Study 2021-2022 iv A pontuação State of Mind, de propriedade exclusiva da ASICS, é uma avaliação de 100 pontos composta por 10 métricas emocionais e cognitivas, incluindo serenidade, resiliência, otimismo, contentamento, relaxamento, confiança, alerta, calma, foco e energia. v Voluntários que passaram nos critérios de triagem e consentiram em participar. Os critérios de triagem incluíram: os participantes precisavam ser adultos (maiores de 18 anos), já fisicamente ativos (fazendo mais de 150 minutos de exercícios moderados a vigorosos por semana) e dispostos a parar de se exercitar por uma semana, partindo do princípio de que isso não teria impacto negativo em sua saúde mental.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220329005857/pt/

Contato

Rory Cramsie [email protected]

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags