Comunicado do Business Wire :Alma Technologies S.A.

Extending Alma Technologies UHT? Image & Video Compression product line, the new UHT-DSC-E and UHT-DSC-D IP cores provide ultra-low latency visually lossless compression across display interfaces and devices. (Graphic: Business Wire)

- Totalmente compatível com VESA DSC 1.2b e retrocompatível com DSC 1.1

- Compressão de imagem visualmente sem perdas de latência ultrabaixa para todos os tipos de conteúdo

- Arquitetura escalável que suporta até 10K @ 120 Hz com codificação nativa de pixel e até 16 bits por cor para alta profundidade de cor e conteúdo HDR

- Compatível com os principais padrões de transporte, incluindo MIPI DSI, VESA DisplayPort 1.4 e HDMI 2.1

Alma Technologies S.A. anunciou hoje seus novos núcleos IP de codificador e decodificador para DSC 1.2b UHT-DSC-E e UHT-DSC-D que permitem o transporte de conteúdo de alta definição com resolução de até 10K, taxa de atualização de 120 Hz, alta faixa dinâmica e alta profundidade de cor por meio de interfaces existentes, como VESA DisplayPort, MIPI DSI e HDMI 2.1.

Ampliando a família de compressão de vídeo e imagem UHTTM da Alma Technologies de JPEG, JPEG 2000 e H.264 IP, estas implementações de IP de semicondutores de desempenho escalável e taxa de transferência ultra-alta do padrão DSC 1.2b fornecem uma solução de compactação totalmente acelerada, autônoma e robusta em uma única instância de IP, economizando energia e área de silício ASIC ou FPGA. Os núcleos não precisam de um dispositivo de memória externo para sua implementação e o menor consumo de energia para maior vida útil da bateria é possível ainda mais pelas taxas reduzidas de dados da interface de vídeo e tamanhos de buffer de vídeo.

Os novos núcleos IP de codificador e decodificador da Alma Technologies para DSC 1.2b são muito fáceis de usar e integrar em um sistema. Eles são implementações H/W completas, sem CPU e independentes, estando disponíveis em código-fonte RTL ou como Netlists pré-sintetizadas para todos os principais dispositivos de fornecedores de FPGA.

Entre em contato conosco em www.alma-technologies.com/contact ou ligue para +30-210-603-9850 para saber mais.

Sobre a Alma Technologies

A Alma Technologies é fornecedora de IP de semicondutores, projetando núcleos IP FPGA e ASIC de alta qualidade desde 2001. Seus produtos se destacam por sua engenharia, sendo soluções IP completas, fáceis de usar e confiáveis. Suporte técnico de classe mundial e um longo histórico de projetos comprovados por mais de 250 licenciados em mais de 20 países oferecem aos clientes da Alma Technologies um serviço excelente e de grande valor.

UHT é uma marca registrada da Alma Technologies.

Todas as outras marcas registradas e nomes comerciais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220330005032/pt/

Contato

Vassilis Spiliotopoulos media@alma-technologies.com +30-210-603-9850 R. 107

