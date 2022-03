Comunicado do Business Wire :AGCO

A AGCO (NYSE: AGCO), líder global em design, fabricação e distribuição de maquinário agrícola e tecnologia agrícola de precisão, divulgou nesta semana seu Relatório de Sustentabilidade 2021.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20220330005687/pt/

AGCO releases 2021 Sustainability Report. Farmer with tablet examines wheat crop. (Photo: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Em 2020, estabelecemos a estratégia de sustentabilidade da AGCO e fizemos progressos significativos em 2021 em relação aos nossos objetivos", afirmou Eric Hansotia, presidente do conselho, presidente e diretor executivo da AGCO. "Estes resultados prévios confirmaram que nosso compromisso com a inovação na agricultura de precisão nos coloca no caminho certo para abordar a sustentabilidade".

O relatório compartilha insights sobre nossa transformação de sustentabilidade à medida que impulsionamos ações em nossas quatro prioridades estratégicas de promover a saúde do solo e sequestro de carbono do solo por meio de soluções inteligentes; descarbonizar nossas operações e produtos; elevar a saúde e a segurança dos funcionários; e priorizar o bem-estar animal na produção de alimentos. Ele representa um passo importante para medir e demonstrar nosso progresso em relação aos nossos objetivos e compromissos definidos em 2020, incluindo:

-- Concluir uma avaliação global de risco climático e divulgar a estrutura da Força-tarefa sobre divulgações financeiras relacionadas ao clima (Task-Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD) no relatório TCFD inaugural.

-- 13% de redução na intensidade de emissão de GEE (escopo 1 e 2)

-- 52% de uso de energia renovável, comparado a 40% e 32% de uso de energia renovável, comparado a 27%.

"Nosso Relatório de Sustentabilidade 2021 mostra que a AGCO está comprometida em acelerar o progresso em sustentabilidade em nosso projeto, fabricação e distribuição de soluções agrícolas inteligentes em toda a cadeia de valor", disse Roger Batkin, vice-presidente sênior, consultor geral, diretor de ESG e secretário corporativo. "Além disso, estamos comprometidos em ajudar agricultores a adotar ferramentas e práticas que sejam boas para o planeta e para seus negócios".

Para mais informações sobre a abordagem de sustentabilidade da ACGO, acesse https://www.agcocorp.com/commitment/sustainability.html

Sobre a AGCO

A AGCO (NYSE:AGCO) é líder global em desenvolvimento, fabricação e distribuição de maquinário agrícola e tecnologia agrícola de precisão. A AGCO entrega valor ao cliente através de seu portfólio de importantes marcas diferenciadas, como Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson® e Valtra®. Alimentada pelas soluções agrícolas inteligentes Fuse®, a completa linha de equipamentos e serviços da AGCO ajudam agricultores a alimentar nosso mundo sustentavelmente. Fundada em 1990 e sediada em Duluth, estado norte-americano da Geórgia, a AGCO obteve vendas líquidas no valor de US$ 11,1 bilhões em 2021. Para mais informações, acesse www.AGCOcorp.com. Para receber notícias, informações e eventos da empresa, siga-nos no Twitter: @AGCOCorp. Para notícias financeiras no Twitter, siga-nos pela hashtag #AGCOIR.

Acesse nosso site em www.agcocorp.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220330005687/pt/

Contato

Contato com a imprensa Aryn Drawdy Diretora de comunicações corporativas [email protected]

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags